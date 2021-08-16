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Modern Çöp Konteynerleri Beylikdüzü'ne Çok Yakıştı

Beylikdüzü Belediyesi, daha temiz ve modern bir Beylikdüzü için ‘Yeraltı çöp konteyneri’ uygulamasını yaygınlaştırıyor. İlçede bulunan ve montaj işlemleri tamamlanan yeraltı çöp konteynerlerini inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nde sağlıklı, çevre dostu ve modern şehirciliğe uygun görünüm sağlayan kent uygulamalarının aralıksız olarak devam edeceğini belirterek,  “İlçemizin cadde ve sokaklarında kent estetiğine uygun modern ve hijyenik yeni çöp konteynerleri ile Beylikdüzü’ne uygun bir yapı oluşturarak görüntü kirliliğini de önleyeceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:34
Modern Çöp Konteynerleri Beylikdüzü'ne Çok Yakıştı
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Kent genelinde bulunan cadde ve sokaklarda görüntü kirliliği oluşturan, hijyenik olmayan çöp yığınlarının oluşmasını önlemek amacıyla Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çöp konteynerleri yer altına alınmaya başlandı. Yeraltı çöp konteyner sistemiyle görüntü kirliliğinin önüne geçeceklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde başlattığımız modern yeraltı çöp konteynerleriyle, çöp ve atıkları yer altında izole ederek, kötü koku ve hastalık riski gibi istenmeyen sonuçların önüne geçiyoruz. Komşularımızın ihtiyaçları göz önüne alarak uygulamaya devam edeceğimiz modern yer altı çöp konteyner projemiz, sağladığı hijyenin yanında, uzun kullanım ömrü sayesinde kentimize kazandırılmış önemli bir uygulama olacak. Çevre dostu, sade ve estetik yapısıyla birlikte Beylikdüzü’ne uygun bir yapı oluşturarak görüntü kirliliğini de önleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konteynerler 15 yıla kadar kullanım ömrüne sahip

İlçede nüfusunun yoğun olduğu ana bulvar ve caddelerde şu ana kadar 16 adet 5m3’lük yeraltı çöp konteyneri kurulumu gerçekleştirilirken yılsonuna kadar ise toplamda 64 adet konteynerin montajı tamamlanacak. Hijyenik yeraltı konteynerleri halk sağlığını korumaya katkı sağlayarak meydanlar, bulvarlar, caddeler ve sokakların estetiğine uygun olarak yapılmaya devam edecek. Betondan yapılmış hazne ile beton haznenin içine giren metal hazneden oluşan yer altı çöp konteyner sistemi, çevre ile uyumlu olması sayesinde her türlü katı atıkların toplanmasını mümkün kılıyor. Yüksek hacme sahip olan konteynerler, kullanım kolaylığı ve atık toplama sıklığı ile dikkat çekiyor. Ayrıca 15 yıla kadar kullanım ömrüne sahip olan yeraltı çöp konteynerleri, özel tamburlu atık bacası sayesinde geri dönüşüme uygun değerli atıkların konteynerin içinden alınmasını engelleyerek geri dönüşüme katkı sağlıyor.

İstanbul Times Haber ajansı (İTHA)

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