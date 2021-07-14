banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1367.25
ALTIN
503.77
DOLAR
8.6016
STERLİN
11.9177
EURO
10.1702
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
Ali Babacan'dan ‘Eşit Vatandaşlık’ Vurgusu
CHP’Lİ Emecan: ''İktidarın Niyeti Ülkeyi OHAL İle Yönetmek''
CHP’Lİ Emecan: ''İktidarın Niyeti Ülkeyi...
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Ali Babacan'dan 15 Temmuz Açıklaması
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...

Mobil Sağlık Aracı Hizmet İçin Yola Çıktı

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:54
Mobil Sağlık Aracı Hizmet İçin Yola Çıktı
banner171

Beylikdüzü Belediyesi, hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle projelendirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden birini daha ilçeye kazandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata geçmesine katkıda bulunan Muya Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören kapsamında, Florya Medikal Park Hastanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası İbrahim Demir için özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya sağlanan medikal malzeme desteğini Başkan Çalık takdim etti.

Çalık: Hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Başkanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu planlarken çok değerli sanayici dostlarımız da bizleri destekliyor. Bu noktada Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı ile birlikte Beylikdüzü’nün daha dezavantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu proje inşallah erken tanı ve teşhiste vatandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptığımız her iş bugüne nefes yarınlara umut olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından otobüsü detaylıca gezdi.

Vatandaşlar pek çok sağlık hizmetine kolayca erişecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, belediye bünyesinde verilen sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı lokasyonlarda belirli sürelerde bulunacak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün olmayan hizmetler ise gerekli yönlendirmeler ve vatandaşlardan alınan talepler doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları ile yapılacak anlaşmalar sonucunda vatandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların Erken Bayram Sevinci
Çocukların Erken Bayram Sevinci
Çevre Dostu Atık İlaç Projesi Başladı
Çevre Dostu Atık İlaç Projesi Başladı
Beylikdüzü'nde Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
Beylikdüzü'nde Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
Beylikdüzü Kurban Satış Ve Kesim Alanı Bayrama Hazır
Beylikdüzü Kurban Satış Ve Kesim Alanı Bayrama Hazır
Su Park Müzesi Türkiye'de İlk Kez Beylikdüzü'nde
Su Park Müzesi Türkiye'de İlk Kez Beylikdüzü'nde

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169