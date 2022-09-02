Milli Mücadele Ruhu Beylikdüzü'nde Yaşatılacak

Beylikdüzü Belediyesi, Milli Mücadele ruhunu anlatmak ve yaşatmak amacıylaBeylikdüzü Sivas Kongre Binası Anıtı ve 4 Eylül 1919 Gençlik Merkezi ve Kütüphane projesiniilçeye kazandırıyor. Proje, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve Milli Mücadele Dönemi’nin simgesi olan 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yapıldığı binanın cephesireplikayöntemiyle tasarlanarak inşa edildi. Fonksiyonlarıyla her yaş grubundan vatandaşa hizmet sunacakmerkez içerisinde; robotik kodlama atölyesi, etüt merkezi, kütüphane, eğitim sınıfları, kadın el sanatları atölyesi, Sivas Kongresi Salonu, çok amaçlı salongibi alanlar yer alıyor. Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi’nde bulunan ve bin 77 metrekare alana sahip olan bu kompleks yapı, Sivas Kongresi’nin 103.yıldönümünde düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

“4 Eylül ruhu, bugün hayatın her alanında verdiğimiz mücadeleye ilham olsun”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyetin temeli burada atıldı’ dediği 4 Eylül Sivas Kongresi’ndeki Milli Mücadele ruhunuyaşatmak ve anlatmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemizi ilçemize kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. 4 Eylül ruhu, bugün hayatın her alanında verdiğimiz mücadeleye ilham olsun” diyerek4 Eylül Pazar günü saat 17.30’da gerçekleşecek açılış törenine tüm komşularını davet etti.