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Meral Akşener'den Beylikdüzü'ne Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf gezisinin ardından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni yakından inceleyen Akşener, ilçe genelinde yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Çalık’ı tebrik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2021 Çarşamba 10:13
Meral Akşener'den Beylikdüzü'ne Ziyaret
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü’nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında ilçe esnafını gezerek sorunlarını dinleyen Akşener ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’ni ziyaret ederek detaylıca gezdi. Kültür merkezi içerisinde yer alan Yaşar Kemal Kütüphanesi’nde gençlerle de sohbet eden Akşener, böyle donanımlı bir kütüphaneyi İstanbul’a kazandırdığı için Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Ziyaret sırasında Akşener ile ilçede yapılan ve yapımı devam eden proje ve çalışmaları da paylaşan Başkan Çalık, Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi projesinin detaylarını aktardı.

Akşener, “Başarılarınızın devamını diliyorum”

Beylikdüzü’nde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Akşener, “İlçeye yaptıkları yatırımlardan dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. Bugün ilçedeki esnaflarımızla da bir araya geldik, oy istemeye değil onların dertlerini, sıkıntılarını dinlemeye geldik” dedi. Çalık ise “İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bugün ilçemize geldi. Ziyaretlerinin ardından kendisini Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezimizde ağırladık. Yaşar Kemal Kütüphanesi’ni ziyaret ettik, yapımını tamamladığımız Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezimizin yapısıyla ilgili de kendisine bilgi verdim. Bir takım fikir alışverişlerimiz oldu, değerli ziyaretiyle bizleri onurlandıran Genel Başkana teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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