Meme Kanserinde Farkındalığı Artıran Proje

Projeyi, meme kanserinde erken
teşhisin önemine dikkat çekmek için başlattıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Erken teşhis için kontrollerin düzenli olarak
gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da meme
kanseri konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarımıza devam
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla örnek teşkil ederken toplumsal farkındalığı da artırmayı hedefleyen
Beylikdüzü Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Sağlıklı Hayat Sağlıklı
Toplum Projesi’ni hayata geçirdi. Erken tanı ve teşhisin önemi doğrultusunda başlatılan sosyal sorumluluk
projesini, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile çeşitli özel sağlık kuruluşları ortaklaşa
yürütüyor. Başvurular sonucu belirlenen ve Beylikdüzü’nde ikamet eden vatandaşlara; kadın doğum
muayenesi, smear testi ve mamografi taraması ücretsiz olarak yapılırken ihtiyaç doğrultusunda kişilere
ulaşım desteği de belediye tarafından sağlanıyor.
Erken teşhiste kontroller önemli
Meme kanserinin kadınlarda görülen diğer tüm kanser tipleri arasında yüzde 30 ile en yüksek orana sahip
olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Türkiye’de meme kanseri
son 25 yılda üç kat artış gösterdi. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanırken hastaların ancak yüzde
35'ine erken tanı konabiliyor. Günümüzde gelişmiş tanı ve görüntüleme teknolojileri kanserin erken teşhisi
için oldukça etkili, fakat erken teşhis için öncelikle düzenli olarak bu kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekir.
Özellikle 40-69 yaş aralığında tüm kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmesi, 20 yaşından sonra ise her ay
kendilerine meme muayenesi yapması önerilmektedir. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da meme
kanseri konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. Meme
kanserinin nadiren de olsa erkeklerde de görülebileceğine dikkat çeken Esmer, özellikle 60 yaş üstü
erkeklerin belli aralıklarla kendi meme dokusunu muayene etmesini ve herhangi bir kitle fark ettiğinde ise
vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini vurguladı.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)