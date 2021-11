Meme Kanserinde Farkındalığı Artıran Proje

Projeyi, meme kanserinde erken

teşhisin önemine dikkat çekmek için başlattıklarını belirten Beylikdüzü Belediyesi

Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Erken teşhis için kontrollerin düzenli olarak

gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da meme

kanseri konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarımıza devam

ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sağlık alanında yürüttüğü çalışmalarla örnek teşkil ederken toplumsal farkındalığı da artırmayı hedefleyen

Beylikdüzü Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Sağlıklı Hayat Sağlıklı

Toplum Projesi’ni hayata geçirdi. Erken tanı ve teşhisin önemi doğrultusunda başlatılan sosyal sorumluluk

projesini, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile çeşitli özel sağlık kuruluşları ortaklaşa

yürütüyor. Başvurular sonucu belirlenen ve Beylikdüzü’nde ikamet eden vatandaşlara; kadın doğum

muayenesi, smear testi ve mamografi taraması ücretsiz olarak yapılırken ihtiyaç doğrultusunda kişilere

ulaşım desteği de belediye tarafından sağlanıyor.

Erken teşhiste kontroller önemli

Meme kanserinin kadınlarda görülen diğer tüm kanser tipleri arasında yüzde 30 ile en yüksek orana sahip

olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Türkiye’de meme kanseri

son 25 yılda üç kat artış gösterdi. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanırken hastaların ancak yüzde

35'ine erken tanı konabiliyor. Günümüzde gelişmiş tanı ve görüntüleme teknolojileri kanserin erken teşhisi

için oldukça etkili, fakat erken teşhis için öncelikle düzenli olarak bu kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Özellikle 40-69 yaş aralığında tüm kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmesi, 20 yaşından sonra ise her ay

kendilerine meme muayenesi yapması önerilmektedir. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yıl da meme

kanseri konusunda bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi. Meme

kanserinin nadiren de olsa erkeklerde de görülebileceğine dikkat çeken Esmer, özellikle 60 yaş üstü

erkeklerin belli aralıklarla kendi meme dokusunu muayene etmesini ve herhangi bir kitle fark ettiğinde ise

vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini vurguladı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)