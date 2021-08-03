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Kültürsem Kurslarına 4 Bin 250 Kişi Kayıt Yaptırdı

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM'in yaz dönemi kursları tüm heyecanıyla devam ediyor. Çocuk ve yetişkin kategorilerinde toplam 4 bin 250 kişinin kayıt yaptırdığı kurslar, 30 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2021 Salı 16:31
Kültürsem Kurslarına 4 Bin 250 Kişi Kayıt Yaptırdı
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Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM'in yaz dönemi kursları tüm hızıyla devam ediyor. 10 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunan kurslar, ilçenin birçok farklı merkezinde uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülüyor. Yoğun ilgi gören kurslara çocuk ve yetişkin kategorileri olmak üzere toplamda 4 bin 250 vatandaş kayıt yaptırırken tüm eğitimler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek 30 Eylül tarihine kadar devam edecek. 7-13 yaş arası çocuklar; keman, gitar, bağlama, resim, bale, İngilizce ve matematik branşlarında eğitim alırken yetişkin kategorisinde; keman, gitar, bağlama, resim, modern dans, halk oyunları ve İngilizce branşlarında eğitim imkanı sunuluyor.

Çalık: Vatandaşlarımız için ara vermeden çalışacağız

Devam eden kurslarla vatandaşların kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde kültür, sanat ve eğitim alanında önemli işler yapmaya gayret ediyoruz. Kültür İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz kurslarımız da bu noktada bizler için oldukça önemli. İlçemizde yaşayan vatandaşların eğitim hayatına katkı sunmak, yetenek ve becerilerini geliştirebileceği imkânlar oluşturmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Kültür sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne her zaman ihtiyacımız var. Bu alanda verilen desteği, geleceğe yapılan bir yatırım olarak görüyoruz.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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