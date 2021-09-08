Kültürsem'de Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM kültür ve sanat kurslarının, 2021-2022 eğitim dönemi kayıtları başladı. Sanatın ve eğitimin her zaman destekçisi olan belediyenin ücretsiz olarak vereceği kurslarda vatandaşlar, yetişkin ve çocuk kategorileri olmak üzere toplamda 17 farklı branşta eğitim alma imkanı yakalayacak. Kurslara; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Beylicium AVM Kurs Merkezi, Kavaklı Kurs ve Kültür Merkezi, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin yanı sıra www.beylikduzu.istanbul web sitesi üzerindeki kayıt formu doldurularak da kayıt olunabilecek. Şahsen yapılacak başvurular, 30 Eylül tarihine kadar, hafta içi ve hafta sonu her gün saat 09.30 ile 16.30 saatleri arasında kayıt noktalarından alınacak.

Çocuklara nitelikli eğitim

Vatandaşlar, müzikten dansa, yabancı dil kurslarından el işine kadar farklı pek çok branşta alanında uzman eğitimcilerle bir araya gelecek. 7-13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği kültür ve sanat kurslarında; ingilizce, matematik, resim, bağlama, halk oyunları, modern dans, yaratıcı drama, keman ve gitar branşlarında eğitim verilirken bale branşına ise 5 yaş ve üstü çocuklar başvurabilecek.

Yetişkinler için 14 farklı branş

14 yaş ve üstü vatandaşların katılabileceği yetişkin kurslarında ise vatandaşlar; diksiyon, etkili konuşma, takı tasarım, elde kurdela, halk oyunları, modern dans, resim, keman, gitar, bağlama ve tiyatro alanında eğitimlerden yararlanabilecek. Bunun yanı sıra kursiyerler arapça, ingilizce ve almanca branşlarında alacakları eğitimlerle yabancı dil seviyelerini de ilerletebilecek. Beylikdüzü Belediyesi KÜLTÜRSEM kursları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, www.beylikduzu.istanbul web sitesini ziyaret edebilir veya 444 09 39 numaralı çağrı hattını arayabilirler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)