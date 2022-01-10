Kültür sanat etkinlikleri yeni yılda da doludizgin Devam ediyor

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM)’nde kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam

ediyor. BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde, Ocak ayı boyunca sanat dünyasının usta isimleri, vatandaşlara

unutulmaz anlar yaşatacak. Ocak ayının ilk etkinliğinde Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri ‘Memleketimden

İnsan Manzaraları’ Rutkay Aziz’in rejisiyle seyirciyle buluşacak, Bir Delinin Hatıra Defteri adlı oyunda ise

Genco Erkal sanatseverlerin karşısında olacak. Türk Tiyatrosu’nun sevilen oyuncularından Erdal

Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde Çetiner’de Hoş Geldin Boyacı oyunuyla izleyici karşısına çıkacak. 1984 -

Büyük Gözaltı, Şahdamarım, Bülent Beyin Hikâyesi, Bir Garip Orhan Veli, Ölü Ozanlar Derneği, İyi Kötü

Çirkin ve Seninle Evlenebilir Miyim? adlı oyunlar da seyirciler tarafından ilgiyle izlenecek. Ayrıca 2022

tiyatro sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğü tarafından sahnelenen

oyunlar da yapılan işbirliği protokolü ile Beylikdüzü’nde sanatseverlerle buluşacak. İBB Şehir Tiyatroları

tarafından da sahnelenen Moliere’in yazdığı, Berna Günen’in çevirdiği ve Tolga Yeter’in yönettiği ‘Hastalık

Hastası’ adlı tiyatro oyunu ise 18 Ocak Salı günü Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyiciyle buluşacak.

BAKSM’de çocuklar da unutulmadı

Kültür ve sanat etkinliklerinde minik izleyicileri de unutmayan Beylikdüzü Belediyesi; Pinokyo, Charlie’nin

Çikolata Fabrikası, Müzik Kutusu, Noktalama İşaretlerinin Serüveni ve Çizmeli Kedi adlı tiyatro oyunlarını

izleyicileriyle buluşturacak. Ayrıca Türkiye’de 2 bin 500’den fazla sahne alan “Sermet Erkin İnteraktif

İllüzyon Gösterisi” de BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde olacak. 21 Ocak Cuma günü ise Tamer Levent,

BAKSM Trakya Salonu’nda “Umuda ve Sanata Evet” buluşmasında söyleşi ve imza günü düzenleyecek.

Tiyatro sanatında sayısız hikayenin oyuncusu ve yönetmeni Tamer Levent, söyleşinin ardından, “Niçin

Tiyatro’dan Sanata Evet” adlı kitabını imzalayacak.

BAKSM’de düzenlenen etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar,

www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takvimine ulaşabilir; etkinliklere ait biletleri ise BAKSM

gişesinden ve Biletix’ten temin edebilir.