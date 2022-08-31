Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi Ve Yüzme Havuzu Açıldı

Beylikdüzü’ne yeni tesisler kazandıran Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 3.etap içerisinde 2 bin 800 metrekarelik bir alana sahip olan Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nu düzenlediği törenle hizmete açtı.Dünya çapında sayısız başarı elde eden milli paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu’nun ismini taşıyan tesisin açılışına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Koral Berkin Kutlu ve ailesi, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, İBB Spor Kulübü’nün başarılı sporcusuBerkin’in hayat hikayesini anlatan videonun gösterimi gerçekleşti.

Çalık: Berkin evladımız başarılarıyla herkese örnek olacak

Tesisin, 30 Ağustos’un 100. yılında açılıyor olmasınıngururunu yaşadıklarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, “Göreve gelirken söz verdiğimiz, Beylikdüzümüze nefes olacak bir projeyi daha hayata geçirdik. Ülkemizin son zamanlarda spor alanındaki ulusal ve uluslararası başarıları hepimizin malumu. İmkân verildiğinde her yaştan ve her koşuldan bireylerin nasıl başarılara imza atabileceğini görüyoruz. İşte bugün açılışını yaptığımız tesis de bu açıdan özel bir anlam taşıyor.Ülkemizin adını paralimpik yüzme dalında dünyaya duyuran, mücadeleyi asla bırakmayan, 17 yaşında olmasına rağmen yüzlerce madalyanın sahibi olan Koral Berkin Kutlu’nun adını tesisimize vermekten dolayı çok mutluyuz.Tesisimiz, içerisindeki açık ve kapalı yarı olimpik havuzu, fitness vepilates salonları, hamamı, saunası, açık etkinlik alanı ve kafeteryasıyla hizmet verecek. Berkin evladımızın başarılarıyla herkese örnek olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. O artık Beylikdüzü’nün bir evladı.” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nü çok seviyoruz”

Konuşmasının devamında Beylikdüzü’nde hep aynı azimle çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizen Başkan Çalık, “Bundan tam 41 ay önce seçimi kazandığımda, seçimi ben değil, Beylikdüzü kazandı. Beylikdüzü’nün çocukları, kadınları, gençleri, yaş almışları, engellileri, doğası kazandı. Beylikdüzü’nde bir yaşamı, kültürü ve geleceği inşa etmeye devam ediyoruz. Çocuklar ve gençler hayal kurabilsin, kurdukları hayalleri yaşayabilsin diye çalışıyoruz. Ben bu işe sevgimi, tecrübemi ve tüm samimiyetimi katmaya devam edeceğim, bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Beylikdüzü’nü çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

Karabat: Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir vizyonu ortaya koydu

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise “Böyle güzel bir günde, gençlerin ne kadar azimli ve kararlı olduğuna bir kez daha tanıklık ediyoruz. Beylikdüzü’ne geldiğim her an şunu hissediyorum; Beylikdüzü canlı bir organizma, onun bir dili ve hissiyatı var. Bunda Beylikdüzü Belediye Başkanı ve yönetiminin çok büyük katkısı olduğunu biliyorum. Genelde böyle tesislere yaş almış büyüklerimizin isimleri verilir. Oysa bizim daha çok gençlere ihtiyacımız var. O sebeple Koral Berkin Kutlu’nun isminin tesise verilmesi yeni bir anlayış ve vizyondur. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak anlayışta budur.” şeklinde konuştu.

Keleş:Koral Berkin Kutlu’nun isminin bir tesise verilmesi harika bir duygu

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş konuşmasında, “Bir spor kulübü başkanı olarakbenim içinbundan daha mutluluk vericibir proje olamaz diye düşünüyorum.Koral Berkin Kutlu, kulübümüzün çok özel bir sporcusu ve onun isminin bir tesise verilmesi harika bir duygu. Burası,gençlerin spora ilk adımlarını atacakları bir tesis olarak hizmet verecek. Burada aldıkları eğitimle ileride daha büyük sporcular olabilme şansını yakalayacaklar. Umarız burası, olimpiyatşampiyonları çıkaran bir tesis olarak anılır. Başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere, tesisin yapımına katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından başarılı yüzücü,tesis içerisinde bulunan havuzda kısa bir yüzme performansıgerçekleştirdi.Daha sonra Başkan Çalık ve beraberindeki heyet, Berkin ve ailesiyle birlikte tesisi gezdi. Tesise isminin verilmesinden büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade eden Kutlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.