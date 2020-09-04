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KKTC İstanbul Başkonsolosu'ndan Beylikdüzü Belediyesine Ziyaret

Beylikdüzü Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ı ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Yaşam Vadisi’nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı’nı ziyaret eden Başkonsolos Çınar, “Böylesine eşsiz bir anıtı hayata geçirdiği için Beylikdüzü Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Eylül 2020 Cuma 11:57
KKTC İstanbul Başkonsolosu'ndan Beylikdüzü Belediyesine Ziyaret
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Ulusal ve uluslararası boyutta önemli işlere imza atan Beylikdüzü Belediyesi bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ı ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkonsolos Çınar, ilk olarak Başkan Çalık ile Yaşam Vadisi’ni gezdi. Ziyaret kapsamında, vadide yer alan ve Kıbrıs tarihini gözler önüne seren Rauf Denktaş Anıtı’nda detaylı bir tur yapıldı. Anıtın, Denktaş ailesinin seçimi ve onayıyla oluşturulduğunu belirten Başkan Çalık, modern Kıbrıs tarihinin önemli aşamalarını ortaya koyan özel bir yer olduğunu vurguladı.

“Bizler İçin Çok Eşsiz Bir Anıt”

Ziyaret sırasında Rauf Denktaş Anıtı’na ilişkin detaylı bilgileri aktaran Başkan Çalık, “Kıbrıs, Türkiye’yi birleştiren ve Türkiye’deki bütün siyasetçileri bir araya getiren siyaset üstü bir meseledir. Hayata geçirdiğimiz bu anıt ve sizleri burada ağırlayabilmek bizler için çok özel” ifadelerini kullanırken Başkonsolos Çınar, “Kıbrıs tarihini insanların gelip okuyarak kendilerinin öğrenebiliyor olması bu anıtın en can alıcı özelliği. Gerçekten bizler için çok eşsiz bir anıt. Beylikdüzü Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.  Ziyaret, Yaşam Vadisi’nin 2.ve 3.etaplarının ardından Yaşam Bahçesi ile son buldu.

Ulusal ve uluslararası boyutta önemli işlere imza atan Beylikdüzü Belediyesi bu kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ı ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkonsolos Çınar, ilk olarak Başkan Çalık ile Yaşam Vadisi’ni gezdi. Ziyaret kapsamında, vadide yer alan ve Kıbrıs tarihini gözler önüne seren Rauf Denktaş Anıtı’nda detaylı bir tur yapıldı. Anıtın, Denktaş ailesinin seçimi ve onayıyla oluşturulduğunu belirten Başkan Çalık, modern Kıbrıs tarihinin önemli aşamalarını ortaya koyan özel bir yer olduğunu vurguladı.

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