Kıyı Ve Deni̇z Temi̇zli̇ği̇yle Farkındalık Oluşturuldu

Beylikdüzü Belediyesi, 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında “Denizler Kolay Kirlenecek Kadar Küçük, Zor Temizlenecek Kadar Büyük” sloganıyla Gürpınar sahilinde farkındalık yaratacak bir etkinliğe imza attı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan 60 ilçe belediyesinin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği etkinlikte, kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün organize ettiği programda okullardan gelen öğrenciler, STK’lar ve belediye çalışanlarıyla birlikte kıyıdaki çöpleri topladı. Deniz dibini tarayan Beylikdüzü Belediyesi Nefes Sualtı Dalış Ekibi ise denizden cam şişe, telefon, plastik ambalaj ve metal kutu gibi atıklar çıkardı. Marmara Denizi’nde etkisini gösteren müsilaj sorununa da dikkat çeken dalış ekibi, müsilajın deniz dibinde oluşturduğu tabaka sebebiyle derinlerdeki atıklara ulaşamadıklarını belirtti.

Toplanan tüm atıklar sergilendi

Programın açılışında konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş, “Beylikdüzü’nde yaşayanların ne kadar duyarlı olduğunu tüm ülke biliyor. Kirlenmiş dünyayı temizlemek için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ersin Temel ise “Beylikdüzü’nün 14 buçuk kilometrelik bir kıyı bandı var. Denizimizin suyu her yıl yapılan ölçümlerde çok temiz çıkıyor. Denizler bizim için nefes alanlarımız ve huzurumuz. Kirlilik kaynağında temizlenir. Biz kirletmezsek ve doğayı korursak emin olun doğa bizlerden çok daha cömert. Biz sizlerle varız ve sizlerle birlikte ülkemizi koruyup kollayacağımıza eminiz” şeklinde konuştu. Toplanan tüm atıkların sergilenmesiyle birlikte farkındalığın artırıldığı program, dalış ekibinin denizde Türk Bayrağı ile verdiği pozla noktalandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)