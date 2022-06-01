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Kitaplar Geleceğe Umut Olacak

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Kent Konseyi ile birlikte “Kitaplar, Bugüne Nefes Yarına Umut Olsun” sloganıyla Kitap Toplama Projesi başlattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen proje kapsamında; roman, hikaye ve ansiklopediler kütüphanelere, ders ve test kitapları ise ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılırken yıpranmış kitaplar ise geri dönüşüme kazandırılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Haziran 2022 Çarşamba 16:47
Kitaplar Geleceğe Umut Olacak
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Geri dönüşüm uygulamalarıyla sağlıklı yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağlayan Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Beylikdüzü Kent Konseyi iş birliğiyle Kitap Toplama Projesi başlattı. Bir yandan ihtiyaç sahibi öğrencileri diğer yandan geri dönüşümü desteklemeyi amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen proje kapsamında; roman, hikaye ve ansiklopediler kütüphanelere, ders ve test kitapları ihtiyaç sahibi öğrencilere, yıpranmış kitaplar ise geri dönüşüme kazandırılacak. Site ve apartman yönetimleri aracılığıyla da toplanan kitaplar, belediyenin 444 09 39 numaralı telefonu ile iletişim geçilmesi sonucu haftanın belirli günlerinde belediye ekipleri tarafından teslim alınacak. Öte yandan, ilçedeki tüm mahalle muhtarlıklarının yanı sıra Beylikdüzü Kent Konseyi’nin Adnan Kahveci Mahallesi’nde bulunan binasında da bağışlar kabul edilecek. Projenin son günü ise 30 Haziran.

Projeye ilgi büyük

Kitap Toplama projesine vatandaşların yoğun bir katılım gösterdiğini belirten Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sıfır Atık Sorumlusu Tuncay Canpolat, “Belediyemizin sosyal medya hesaplarının yanı sıra ilçemizdeki 100’e yakın siteye dağıttığımız afişlerle projemizin duyurularını yaptık. Kitapları üç farklı kategoride ele aldık. Proje kapsamında toplanan tüm kitaplar, ekiplerimizce ilgili noktalardan alınarak 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizde depolanacak. Ardından, Beylikdüzü Kent Konseyi tarafından oluşturulan eğitimci grubun kitapları tasnif etmesiyle proje son bulacak. İlçemizdeki site ve apartman yönetimleriyle birlikte tüm vatandaşlarımızı projemize destek olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu. Bağış yapan vatandaşlar ise böyle bir projeye imza attıkları için Beylikdüzü Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a teşekkür etti.


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