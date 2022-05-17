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Kırlangıç Gençlik Festivali’nde Sahne Gençlerindi

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali doludizgin devam ediyor. Çeşitli etkinliklerle gençleri buluşturan festivalin 3.gününde sahne sırası gençlerdeydi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 16:43
Kırlangıç Gençlik Festivali’nde Sahne Gençlerindi
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali, gençleri Yaşam Vadisi 2.etapta buluşturmaya devam ediyor. Çocuklar ve gençler, festivalin 3.gününde de alandaki oyun gruplarında keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlikler kapsamında, moderatörlüğünü spor spikeri Emre Tilev’in yaptığı söyleşinin konuğu, eski Beşiktaş Kulübü ve Milli Takım futbolcusu Ahmet Dursun oldu. Söyleşinin ardından sahne birbirinden yetenekli gençlere emanet edildi. 2Day Dans Akademi’nin dansçıları, koreografileriyle göz doldururken İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin Agâh isimli müzik grubu da şarkılarıyla coşkulu kalabalığa unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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