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Kırlangıç Gençli̇k Festi̇vali̇nde “moğollar”sahne Aldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali dördüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya fenomenleri Özkan Sağın, Furkan Erdoğan ve Can Şuoruç ile söyleşide bir araya geldi. Günün sonunda ise Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:34
Kırlangıç Gençli̇k Festi̇vali̇nde “moğollar”sahne Aldı
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Beylikdüzü Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği “Kırlangıç Gençlik Festivali” tüm hızıyla devam ediyor. Yaşam Vadisi 2.etapta düzenlenen festivalde güzel havanın da tadını çıkaran binlerce vatandaş etkinliklerde gönüllerince eğlendi. Festival kapsamında düzenlenen söyleşide ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya fenomenleri Özkan Sağın, Furkan Erdoğan ve Can Şuoruç ile bir araya gelerek Beylikdüzü’nde hayata geçen projeler hakkında bilgiler paylaştı. Son olarak saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise “Moğollar” grubu, sahne aldı. Efsane grup en sevilen şarkılarını Beylikdüzü için seslendirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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