Kırlangıç Gençli̇k Festi̇vali̇nde “moğollar”sahne Aldı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kırlangıç Gençlik Festivali dördüncü gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya fenomenleri Özkan Sağın, Furkan Erdoğan ve Can Şuoruç ile söyleşide bir araya geldi. Günün sonunda ise Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden olan Moğollar, hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı.