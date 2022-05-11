Kırlangıç Gençlik Festivali Başlıyor

Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği Kırlangıç Gençlik Festivali, gençleri sporun bin bir rengiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yaşam Vadisi 2.etapta, 14 Mayıs tarihinde başlayıp 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda sona erecek kapsamlı festival, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Moderatörlüğünü spor spikeri Can Karadeniz’in yaptığı tanıtım toplantısına, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; eski Beşiktaş Kulübü ve Milli Takım futbolcusu Ahmet Dursun, PTT Spor ve Milli Takım voleybol oyuncusu Melisa Memiş ve Kayseri Kadın Basketbol takımının koçu Tolga Esenci katıldı.

“Tüm gayemiz gençlerin, gençliğini yaşamasına destek olmak”

Festival ile gençlerin hem umudunu hem de enerjisini artırmayı hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde gençlerimiz için birçok faaliyet gerçekleştirdik. Çalışmalarımız sadece eğitim ve istihdamla kısıtlı da değil. Gençlerin ruhunu ve bedenini besleyen sanatsal ve sportif faaliyetler de gerçekleştiriyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birinin duyurusunu yapmak için bugün buradayız. Kırlangıç Gençlik Festivali’nde spor müsabakalarından konserlere dopdolu bir program hazırladık. Biz bu festivali markalaştıracağız ve gençliğe dair mesajlarımızı bu festivalle herkese duyuracağız. Tüm gayemiz gençlerin, gençliğini yaşamasına destek olmak. Gelin, hep birlikte umudumuzu ve enerjimizi tazeleyelim, kaygıları bir yana bırakıp bir ve beraber olmanın gücünü hissedelim. Beylikdüzü’nde gençliğimiz var ve hep var olacak.” ifadeleriyle tüm gençleri festivale davet etti.

Spor camiasının üç önemli ismi Beylikdüzü’nde ağırlandı

Ulusal ve yerel basın temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda katılımcılar, etkinlik için Beylikdüzü Belediyesi’ne ve Başkan Çalık’a teşekkür ederken gençler için bu tür etkinliklerin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Spor camiasının tanınan ismi Ahmet Dursun, “Sporun olduğu her yerde varım. Bu gibi festivallerin daha fazla olmasını istiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bu etkinlikler çok önemli.” dedi. Spor hayatına Beylikdüzü’nde başlayan ve ilçenin gururu olan Melisa Memiş, “Beylikdüzü benim için çok değerli. Burada büyüdüm ve profesyonel hayatıma burada geçiş yaptım. Benim voleybola ilk adım atmam böyle festivaller ile oldu. Bu tarz organizasyonların değerini bilmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Basketbolun önemli isimlerinden biri olan Tolga Esenci ise “Amatör sporların gençliğe yayılması için bu tip festivaller çok önemli. Beylikdüzü ilçesi genç nüfusun çok yoğun olduğu bir ilçe. Umarım bu festival, birçok gencin spora başlamasına vesile olur.” şeklinde konuştu.

Gençler spor ve sanat etkinliklerinde buluşacak

Altı gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleşeceği festivalin açılışı Manuş Baba konseriyle yapılacak. Festivalde; hado, basketbol, voleybol, ayak tenisi ve plaj voleybolu gibi çeşitli spor branşlarında turnuvalar düzenlenecek. Gençler için ayak bilardosu, tırmanma duvarı ve rodeonun bulunduğu etkinlik alanlarının da kurulacağı festivalde, ünlü isimlerle söyleşiler de gerçekleşecek. Öte yandan dj performansıyla eğlence üst noktalara taşınırken; 17 Mayıs günü Moğollar grubu sevilen şarkılarını gençler için seslendirecek. Festivalin kapanış günü olan 19 Mayıs’ta ise Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)