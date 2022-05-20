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Kırlangıç Gençli̇k Festi̇vali̇ 19 Mayıs Coşkusuyla Son Buldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 103. yılında Beylikdüzü’nde dopdolu etkinliklerle kutlandı. Gün boyu devam eden kutlamalar kapsamında yüzlerce kişi marşlar eşliğinde ellerinde bayraklarla kortej yürüyüşüne katıldı. Kortejin ardından Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini alırken kapanışta, Mustafa Kemal Atatürk’ün 10.yıl Nutkunun hologram gösterisi büyük alkış topladı. Gençlere seslenen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Büyük özveriyle kurulan büyük Türkiye Cumhuriyeti siz gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak en büyük sorumluluğunuz ve görevinizdir.” diyerek 19 Mayıs’ı kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Mayıs 2022 Cuma 16:58
Kırlangıç Gençli̇k Festi̇vali̇ 19 Mayıs Coşkusuyla Son Buldu
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele ateşini yaktığı ve gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Beylikdüzü’nde büyük coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde çelenk sunma töreni ve Beylikdüzü Kaymakamlığı’nın programıyla başlayan kutlamalar, Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Kırlangıç Gençlik Festivali etkinlikleriyle devam etti. Altı gün boyunca gençleri buluşturan festivalin son gününde, dans ve müzik gösterilerinin yanı sıra, 19 Mayıs’a özel Kaykay Kupası düzenlendi. Genç kaykaycılarla birlikte festival boyunca basketbol, ayak tenisi ve plaj voleybolu branşlarında mücadele eden gençlerin kupa ve madalyalarını Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık takdim etti. Bu yıl ki kortej yürüyüşü ise Yaşam Vadisi 1.Etap Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’ndan başlayarak Yaşam Vadisi 2.Etaptaki festival alanında son buldu. Başkan Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın da katıldığı kortejde, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan marşlar söyleyerek yürüdü.

19 genç sanatçının eserleri BAKSM’de

Öte yandan 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi salonunda, İzler ve Düşler sergisinin açılışı gerçekleşti. Sergi; resim, heykel, seramik, grafik tasarım, enstalasyon, dijital kolaj ve veri analitiği ile üretilen yeni medya sanatı alanlarında eser üreten 19 genç sanatçıyı bir araya getirdi. Serginin 30 Haziran’a kadar sanatseverlere açık olacağını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “19 Mayıs ruhuna uygun işler yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız, gençlerimizin hayal kurabilecekleri ortamları oluşturmak. Bugün burada hayallerini sanat eserlerine dönüştüren 19 sanatçı gencimizi yürekten kutluyorum. ” diyerek tüm Beylikdüzü’nü eserleri görmeye davet etti.

103 günde 19 spor sahası yenilenerek gençlere hediye edildi

Gençlerin hayallerini yaşamaları için durmadan çalıştıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “19 Mayıs 1919 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte yürüyen halkın, esarete başkaldırarak bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür. Büyük özveriyle kurulan büyük Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak en büyük sorumluluğunuz ve görevinizdir. 19 Mayıs, Türk halkı için önemli bir başlangıçtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceği gençlere emanet etmişti. Bizim de gençlerimize olan inancımız tamdır. Beylikdüzü’nde 19 Mayıs’ı Kırlangıç Gençlik Festivali ile altı gün boyunca kutladık. Gençlerimizin kendilerini özgür hissedeceği alanlar oluşturmak istedik.” ifadelerini kullandı. Başkan Çalık, 19 Mayıs’ın 103.yılına özel ilçede yer alan 19 spor sahasını 103 günde yenileyerek gençlerin kullanımına hazır hale getirdiklerini belirtti.

Atatürk’ün sesinden 10.yıl Nutku

Gün boyunca süren etkinliklerin devamında sahne, Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’ndaydı. 19 Mayıs’a özel gerçekleşen ve izleyenlerin doyasıya eğlendiği konserde, Belediye Başkanı Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın da katılımıyla hep bir ağızdan İzmir Marşı seslendirildi. Konserin ardından Kardeşlik Destanı dans gösterisi izleyenleri büyüledi. Günün kapanışında ise Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi sesiyle birleşen hologram gösterisi izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.


Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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