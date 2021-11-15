Kent Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Daha yeşil bir Beylikdüzü için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde
ağaçlandırma çalışmalarını devam ettiriyor. İlk etapta eş zamanlı olarak üç caddede başlayan çalışmalar
kapsamında; Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde 81 adet ıhlamur ağacı, Dereağzı
Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde 78 adet mabet ağacı, Kavaklı Mahallesi Ayasofya Caddesi’nde ise 66
adet akçaağacı toprakla buluşturuluyor. Kent estetiğine katkı sunan ağaçlandırma çalışmaları, program
dahilinde tespiti yapılan caddelerde devam edecek.
Daha yeşil ve daha mutlu bir Beylikdüzü için
Yürütülen çalışmanın kent yaşamına büyük katkı sağladığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “Başlatmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarımızı Beylikdüzü genelinde
belirlediğimiz noktalarda ara vermeden sürdüreceğiz. Ağaçlandırmaya uygun alanlarda yürüttüğümüz
çalışmaların sonucunda vatandaşlarımızdan da güzel geri dönüşler almak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Daha
yeşil ve daha mutlu bir Beylikdüzü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini
kullandı.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)