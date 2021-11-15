Kent Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Daha yeşil bir Beylikdüzü için çalışmalarını hız kesmeden yürüten Beylikdüzü Belediyesi, ilçe genelinde

ağaçlandırma çalışmalarını devam ettiriyor. İlk etapta eş zamanlı olarak üç caddede başlayan çalışmalar

kapsamında; Adnan Kahveci Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde 81 adet ıhlamur ağacı, Dereağzı

Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde 78 adet mabet ağacı, Kavaklı Mahallesi Ayasofya Caddesi’nde ise 66

adet akçaağacı toprakla buluşturuluyor. Kent estetiğine katkı sunan ağaçlandırma çalışmaları, program

dahilinde tespiti yapılan caddelerde devam edecek.

Daha yeşil ve daha mutlu bir Beylikdüzü için

Yürütülen çalışmanın kent yaşamına büyük katkı sağladığını belirten Beylikdüzü Belediyesi Park ve

Bahçeler Müdürü Çağrı Çebi, “Başlatmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarımızı Beylikdüzü genelinde

belirlediğimiz noktalarda ara vermeden sürdüreceğiz. Ağaçlandırmaya uygun alanlarda yürüttüğümüz

çalışmaların sonucunda vatandaşlarımızdan da güzel geri dönüşler almak bizleri ayrıca mutlu ediyor. Daha

yeşil ve daha mutlu bir Beylikdüzü için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini

kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)