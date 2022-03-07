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Kadınlar günü etkinlikleri “öncü kadınlarımız” Sergisi ile başladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, kahraman kadınların resmedildiği ‘Öncü Kadınlarımız’ resim sergisi ile başladı. Küratör, ressam Ülkü Cılızoğlu’nun konsept projesi olan ve 37 ressamın hazırladığı 54 eserden oluşan sergide, Türk tarihinde iz bırakmış kadınların portreleri yer aldı. Sergi bir ay boyunca Beylikdüzü’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 17:02
Kadınlar günü etkinlikleri “öncü kadınlarımız” Sergisi ile başladı
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Beylikdüzü Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede bir dizi etkinlik düzenliyor.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak, 21’incisi düzenlenen ‘Öncü Kadınlarımız’ resim sergisi Beylikdüzü’nde
sanatseverlerle buluştu. Ispartakule Rotary Kulübü’nün katkılarıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi Hanımeli Sergi Alanı’nda gerçekleşen sergiye; Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Meltem
Başa, küratör ressam Ülkü Cılızoğlu, Rotary 2420. Bölge Federasyonu Başkanı Güvarnör Gülperi Gürpınar,
belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı. Küratör, ressam Ülkü Cılızoğlu’nun konsept projesi olan ve 37 ressamın hazırladığı
54 kıymetli eserden oluşan sergide; Nene Hatun, Satı Kadın, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi kahraman
kadınlar ile Dr. Türkan Saylan, Heykeltraş Sabiha Bengütaş, Avukat Süreyya Ağaoğlu gibi ilk meslek sahibi
kadınlar ve Afife Jale, Semiha Berksoy, İdil Biret, Mihri Müşfik, Keriman Halis gibi tarihe yön veren
kadınların portreleri yer aldı. Resim sergisi bir ay boyunca Beylikdüzü’nde sanatseverlerin ziyaretine açık
olacak.
“21. sergimizi Beylikdüzü’nde açtık”
Ülkü Cılızoğlu yaptığı konuşmada, sergide yer alan eserlerde farklı alanlarda öncü kimlikler kazanmış
kadınları tuvallerine taşıdıklarını belirterek, Atatürk&#39;ün ‘Yurdun varoluş nedenlerini hazırlayan kadınlarımız
olmuştur ve olacaktır’ sözlerine atıfta bulundu. Cılızoğlu, “Biz Atatürk’ün bu sözünü sergimizin amacı
haline getirdik ve bu söz üzerinden sergimize başladık. Türkiye’nin birçok yerini gezdik, dolaştık oralarda
da eserlerimizi sergiledik. 21. sergimizi ise Beylikdüzü’nde açtık. Farklı alanlarda öncü kimlikler kazanmış
kadınları tuvallerimize taşıdık. Çünkü burada bin bir zorluklarla bu meslekleri elde etmiş kahraman ve
mesleklerinde ilklere imza atmış kadınlar var. Her sanatçı kendi yorumuyla bu resimleri yaptı. Bu güzel
atmosferi bizlere hazırladığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
“Gelecek kadınların elinde”
Türk kadınının her zaman öncü olduğunu vurgulayan Gülperi Gürpınar ise “Bugün çok güzel bir gün,
karşımda sevgili Atamızın annesinin portresini görüyorum. Biz Türk kadınları her zaman öncü olduk.

Burada öncü kadınları bir kez daha rahmetle anıyorum. Gelecek, kadınların elinde ve eminim ki sizlerde
bugün burada öncü kadınların portrelerinin yanından geçerek kahraman kadınların bizlere ilham kaynağı
olmalarını istemişsinizdir. Bizlere geçmişte yaşayan öncü kadınları hatırlattığı için Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Ülkü hanıma çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
Kadınlar Günü Etkinlikleri Hafta Boyunca Sürecek
Öte yandan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan
Beylikdüzü Belediyesi hafta boyunca kadınlara özel birbirinden nitelikli programlar hazırladı. 7 Mart
Pazartesi günü, Pazar İstanbul’da ‘Zumba’ gösterisi ile bir araya gelecek kadınlar, 8 Mart Salı günü ise
‘Kırılganlığın Reddi’ resim sergisi ile BAKSM Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda buluşacak. Aynı gün
‘Yapabilirsin’ adlı belgesel gösteriminin ardından Tuluhan Tekelioğlu söyleşisi BAKSM Trakya Salonu’nda
düzenlenecek. 11 Mart Cuma günü yapılacak ‘Kadın Hakları’ temalı münazara tekniklerinin ardından 13
Mart Pazar günü ise BAKSM Trakya Salonu’nda gerçekleşecek Kadınlar Günü’ne özel konser ile Kadınlar
Günü etkinlikleri sona erecek.

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