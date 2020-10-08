“İZ MEDYA” Batı İstanbul’un Yıldız Kenti Beylikdüzü'nde Açıldı

YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİYLE DİJİTAL HABERCİLİK

Habercilikte yeni anlayışları besimseyen ve toplumsal olaylara hak odaklı bir pencereden bakan İz Medya; özgür, tarafsız ve ilkeli yayıncılık misyonuyla yerel demokrasinin gelişimine katkı sunuyor. İnsan hikayeleri, video içerikleri, derinlemesine incelenen dosya haberleriyle; yeni medya teknolojilerini kullanarak veri görselleştirmesi yapıyor. Dijitalleşmenin dünyadaki tüm sektörlerde varlık göstermesiyle dijital çağa ayak uyduran haberler ve formatlar geliştiren İZ Medya, yeni medya teknolojileriyle yerelden küresele tek tıkla ulaşılabilen bir habercilik yapıyor.

HİZMETLERİMİZ VE EĞİTİMLERİMİZ

İlkeli ve kaliteli bir yayıncılık misyonuyla çalışmalarını sürdüren İZ Medya stüdyolarında; siyaset, sağlık, eğitim, kültür sanat ve sivil toplum odaklı programlarıyla Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutacak. Dijital medya teknolojilerine hakim çalışma kadrosuyla; fotoğraf çekimi, stüdyo kiralama, WEB Tasarımı, sosyal medya yönetimi ve marka yaratım alanlarında da hizmet veriyor. Eğitime önem veren ve öğrenmenin hayatın her anında devam ettiğine inanan İZ Medya’da; dijital habercilik, sürdürülebilir gazetecilik ve iş modelleri, yeni nesil haber formatları, gazeteciler için dijital güvenlik ve Podcast eğitimleriyle takipçilerinin eğitimine katkı sunuyor.