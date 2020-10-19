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İstanbul Sprint Triatlonu’nda Beylikdüzü Ev Sahibi Oldu

Beylikdüzü’nde ikincisi düzenlenen İstanbul Sprint Triatlonu, Beylikdüzü Sahili’nde 300 triatleti bir araya getirdi.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
19 Ekim 2020 Pazartesi 12:36
İstanbul Sprint Triatlonu’nda Beylikdüzü Ev Sahibi Oldu
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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile düzenlediği İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası, renkli ve sportif görüntülere sahne oldu. Zorlu hava koşullarına aldırış etmeden üstün performans sergileyen triatletleri tebrik eden Beylikdüzü Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Bu denli yüksek sayıdaki sporcumuzu burada ağırlamak, onların başarılarına burada şahitlik edebilmek bizleri mutlu etti. İnanıyoruz ki bundan sonraki tarihlerde de Beylikdüzü bu tür sportif faliyetlere ev sahipliği yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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