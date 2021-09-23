İstanbul Kent Konseyi’nden Beylikdüzü’ne Anlamlı Ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ile birlikte Yaşam Vadisi içerisinde yer alan ‘Yaşam Bahçesi’ni gezen heyet,
Beylikdüzü kent tarımında önemli bir yere sahip olan Beylikdüzü Hobi Bahçesi ile
Gıda Bankasını’nda da incelemelerde bulundu. Beylikdüzü’ne gerçekleştirdikleri
ziyaretten ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade eden Tülin Hadi, “İstanbul’un bir
ilçesinde, özellikle de böyle bir dönemde toprağa bu kadar büyük bir yatırım yapılmış
olduğunu görmek ve oradan verim alındığını görmek çok sevindirici.” dedi.
İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi başkanlığında, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri
Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Tarım Şenliği kapsamında düzenlenen, Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu’nun ev sahipliğinde
gerçekleşen ziyaretin ilk ayağı Yaşam Bahçesi oldu. Kent Konseyi heyeti, daha sonra Dereağzı
Mahallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yaşam
Bahçesi’nden toplanan mahsullerin kentte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlayan Gıda
Bankası’nı da gezen heyet, son olarak Beylikdüzü Smart Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada gençlerle
bir araya gelen Kent Konseyi Heyeti üyeleri kent tarımına yönelik gençlerin yenilikçi fikirleri ve
geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı.
Çalık: Bu kentin kaynağını değerlendiriyoruz
Yaşam Bahçesi ziyareti sırasında Kent Konseyi üyelerine, alan hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi’nin bulunduğu alan önceki yıllarda maalesef hafriyat döküm alanı
olarak kullanılmış. Burada hafriyat toprağı vardı ve biz burada toprağı kaldırarak yeniden bunun üstüne
bitkisel toprak getirdik. Kentin toprağı var ve dolayısıyla bir kaynağı var. Biz bu kentin sahip olduğu
kaynağı değerlendiriyoruz. Yaşam Bahçesi’nde bugüne kadar yüz tona yakın mahsulün hasadını
gerçekleştirdik. Domatesten bibere, kabaktan kavun ve karpuza kadar birçok çeşit sebze ve meyve hasadı
yaptık. Toplanan taze mahsulleri ise paketleyerek Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırdık. Bu kentin toprağı bu kentin insanını doyursun felsefesi ile yola çıktık. Beylikdüzü’nde üretmeye
devam edeceğiz ve tarımsal üretime katkı sağlayacağız. Çünkü bu kentin her toprağı verimli.” ifadelerinde
bulundu.
Beylikdüzü’nde çocuklar toprakla iç içe
Kent Konseyi ve beraberindeki heyet daha sonra Beylikdüzü Belediyesi’nin Dereağzı Mahallesi’nde hayata
geçirdiği Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Hobi Bahçesi Sorumlusu
Beyza Cengiz, heyete 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacının bulunduğu, organik sebze ve meyve
yetiştirilen alan hakkında bilgi verdi. 2018 yılında 30 tohumla tohum çoğaltmaya başladıklarını belirten
Cengiz; “Şu an 520 çeşidin üzerinde tohumumuz var. Burada kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. Doğal
tarım ilkelerine sadık kalarak ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Çocuklar burada toprakla iç içe zaman geçiriyor.
Tarım faaliyetleri dışında çocuklara ve yetişkinlere eğitimler veriyoruz. Burada etkinlikler ve eğitimler
düzenliyoruz.” şeklinde konuştu.
“Umarım İstanbul’un diğer ilçelerine de örnek olur”
Tarım Şenliği kapsamında Beylikdüzü’ne gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade
eden İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, “İstanbul’un bir ilçesinde özellikle böyle bir dönemde
toprağa bu kadar büyük bir yatırım yapılmış olduğunu görmek ve oradan verim alındığını görmek çok
sevindirici. Tabii ki biz bugün geldik ve bugün gördük buraları. Bunun arkasında çok fazla emeğin olduğunu
fark edebiliyoruz. Umarım başka ilçelerde de yaygınlaşır. Beylikdüzü’nün İstanbul’un birçok ilçesine,
özellikle kentin merkezini oluşturan ilçelere göre serbest alanlara sahip olduğunu görüyoruz. Beylikdüzü şu
anda bunun konforunu yaşıyor. Umarım İstanbul’un diğer ilçelerine de örnek olur. İstanbul’un bazı
ilçelerinin tarihten de gelen özellikleri de var. Bostan kültürü İstanbul’un geleneğinde çoktan beri var olan
bir durum. Bu anlamda tarımdan söz ettiğimiz zaman İstanbul’dan bağımsız olarak düşünemeyiz.
Beylikdüzü’nde de çok daha fazla yaygınlaşmış olduğunu görmek bizi oldukça mutlu etti.” dedi.
KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)