İstanbul Kent Konseyi’nden Beylikdüzü’ne Anlamlı Ziyaret

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat

Çalık ile birlikte Yaşam Vadisi içerisinde yer alan ‘Yaşam Bahçesi’ni gezen heyet,

Beylikdüzü kent tarımında önemli bir yere sahip olan Beylikdüzü Hobi Bahçesi ile

Gıda Bankasını’nda da incelemelerde bulundu. Beylikdüzü’ne gerçekleştirdikleri

ziyaretten ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade eden Tülin Hadi, “İstanbul’un bir

ilçesinde, özellikle de böyle bir dönemde toprağa bu kadar büyük bir yatırım yapılmış

olduğunu görmek ve oradan verim alındığını görmek çok sevindirici.” dedi.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi başkanlığında, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri

Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. Tarım Şenliği kapsamında düzenlenen, Beylikdüzü Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı Elif Necla Türkoğlu’nun ev sahipliğinde

gerçekleşen ziyaretin ilk ayağı Yaşam Bahçesi oldu. Kent Konseyi heyeti, daha sonra Dereağzı

Mahallesi’nde bulunan Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Yaşam

Bahçesi’nden toplanan mahsullerin kentte bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasını sağlayan Gıda

Bankası’nı da gezen heyet, son olarak Beylikdüzü Smart Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Burada gençlerle

bir araya gelen Kent Konseyi Heyeti üyeleri kent tarımına yönelik gençlerin yenilikçi fikirleri ve

geliştirdikleri projeler hakkında bilgiler aldı.

Çalık: Bu kentin kaynağını değerlendiriyoruz

Yaşam Bahçesi ziyareti sırasında Kent Konseyi üyelerine, alan hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi’nin bulunduğu alan önceki yıllarda maalesef hafriyat döküm alanı

olarak kullanılmış. Burada hafriyat toprağı vardı ve biz burada toprağı kaldırarak yeniden bunun üstüne

bitkisel toprak getirdik. Kentin toprağı var ve dolayısıyla bir kaynağı var. Biz bu kentin sahip olduğu

kaynağı değerlendiriyoruz. Yaşam Bahçesi’nde bugüne kadar yüz tona yakın mahsulün hasadını

gerçekleştirdik. Domatesten bibere, kabaktan kavun ve karpuza kadar birçok çeşit sebze ve meyve hasadı

yaptık. Toplanan taze mahsulleri ise paketleyerek Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere

ulaştırdık. Bu kentin toprağı bu kentin insanını doyursun felsefesi ile yola çıktık. Beylikdüzü’nde üretmeye

devam edeceğiz ve tarımsal üretime katkı sağlayacağız. Çünkü bu kentin her toprağı verimli.” ifadelerinde

bulundu.

Beylikdüzü’nde çocuklar toprakla iç içe

Kent Konseyi ve beraberindeki heyet daha sonra Beylikdüzü Belediyesi’nin Dereağzı Mahallesi’nde hayata

geçirdiği Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Hobi Bahçesi Sorumlusu

Beyza Cengiz, heyete 16 tür olmak üzere 325 adet meyve ağacının bulunduğu, organik sebze ve meyve

yetiştirilen alan hakkında bilgi verdi. 2018 yılında 30 tohumla tohum çoğaltmaya başladıklarını belirten

Cengiz; “Şu an 520 çeşidin üzerinde tohumumuz var. Burada kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. Doğal

tarım ilkelerine sadık kalarak ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Çocuklar burada toprakla iç içe zaman geçiriyor.

Tarım faaliyetleri dışında çocuklara ve yetişkinlere eğitimler veriyoruz. Burada etkinlikler ve eğitimler

düzenliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Umarım İstanbul’un diğer ilçelerine de örnek olur”

Tarım Şenliği kapsamında Beylikdüzü’ne gerçekleştirdikleri ziyaretten ötürü oldukça mutlu olduğunu ifade

eden İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi, “İstanbul’un bir ilçesinde özellikle böyle bir dönemde

toprağa bu kadar büyük bir yatırım yapılmış olduğunu görmek ve oradan verim alındığını görmek çok

sevindirici. Tabii ki biz bugün geldik ve bugün gördük buraları. Bunun arkasında çok fazla emeğin olduğunu

fark edebiliyoruz. Umarım başka ilçelerde de yaygınlaşır. Beylikdüzü’nün İstanbul’un birçok ilçesine,

özellikle kentin merkezini oluşturan ilçelere göre serbest alanlara sahip olduğunu görüyoruz. Beylikdüzü şu

anda bunun konforunu yaşıyor. Umarım İstanbul’un diğer ilçelerine de örnek olur. İstanbul’un bazı

ilçelerinin tarihten de gelen özellikleri de var. Bostan kültürü İstanbul’un geleneğinde çoktan beri var olan

bir durum. Bu anlamda tarımdan söz ettiğimiz zaman İstanbul’dan bağımsız olarak düşünemeyiz.

Beylikdüzü’nde de çok daha fazla yaygınlaşmış olduğunu görmek bizi oldukça mutlu etti.” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)