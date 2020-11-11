İmamoğlu: Fatma Ana, İstanbul'a İlham Olacak

Uluslararası bir yarışmayla ve katılımcı bir modelle tasarlanan Fatma Ana Cemevi’nde mekânsal tevazu ve kadın temasının ön plana çıkmasından büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan İmamoğlu “Bir benzeri olmayan Fatma Ana Cem Evi, ilham kaynağı olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan alanlarda, yeni cemevlerini İstanbul halkına, 2021 yılında hediye edeceğiz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Beylikdüzü’ne ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, ziyaretinde, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birlikte çok yakında hizmete açılacak olan Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’ni gezdi. Uluslararası bir yarışmayla ve katılımcı bir modelle tasarlanan cemevinin bitiminden duyduğu memnuniyeti “Başlamak bana, bitirmek de Mehmet Murat Çalık Başkanımıza nasip oldu. Yurttaş eşitliğinin de bir karşılığı olarak hayata geçirilen cemevinin mekânsal tevazu ve kadın teması üzerine şekillendirilmesi de çok kıymetli. Çok onur duydum. Umut ediyorum, burada Alevi vatandaşlarımız ibadetlerini yaptıkları esnada da gelip eşlik ederiz. Buradaki maneviyatı ve huzuru hep birlikte hissederiz.” sözleriyle dile getirdi.

Çalık: Tüm Fonksiyonlarıyla Çok Özel Bir Yapı

Fatma Ana Cemevi’nin yarışma projesiyle hayata geçirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık “Yarışma projesiyle bu fikrin hayat bulması çok kıymetli. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Fatma Ana Cemevi, çok özel bir yapı oldu. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Derslikleriyle konferans salonuyla mutfağıyla her şeyi tamam… Diğer cemevlerine de örnek teşkil edecek bir mimari yapıya dönüştü.” dedi.

İmamoğlu: Örnek Bir Cemevi

Cemevinin tasarım ve yapım süreci hakkında da bilgiler veren İmamoğlu “Belediyenin doğru bir yer arayıp doğru bir konumlanmayla bir ibadethanenin hangi inançtan olursa olsun, kendi içindeki o özel maneviyatı kadar, aslında toplumla buluşması, barışık olması, tam da laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yakışır bir tasarıma kavuşmasına sebep olabiliyor. Yerin tahsisinden tutun da katılımcı bir modelle yarışma anlayışı ve belediyenin böyle bir yeri vatandaşlarına hediye etme çabasıyla kendi ihalesini yaparak süreci olgunlaştırması, örnek bir çalışmaydı.” diye konuştu.

Her İnanç Çok Değerli

Fatma Ana Cemevi’nin herkesin inanç hürriyeti içerisinde mutlu bir birey olarak yaşadığı bir toplum hayalinin yansıması olduğunu söyleyen İmamoğlu, sözlerini “İnanç çok değerli ve bireysel bir şey… Bunun iyi tasarlanması ve yönlendirilmesi lazım. Bir yapıyı yaparsınız ama o yapının nasıl olgunlaştığı ve yaşadığı daha önemli. O yapıyı var eden o duygu. Bu yönüyle de Mehmet Murat Çalık Başkanımızın burada yine katılımcı bir modelle Alevi vatandaşlarımızla ortak bir karar oluşturup burada bir kadın vurgusu, kadın temalı bir ibadethane anlayışına katkı sunan bir modelin hayata geçmesi de çok özel bir durum. Fatma Ana Cemevi isminin konması, yönetiminin kadınlardan oluşuyor olması, müthiş bir yaklaşım. Yine, ilk defa bir cemevinin tüm yönetimi kadınlardan oluştu. İnancın bu şekilde yorumlanması ve bir ana kucağı tarifiyle Fatma Ana isminin yaşatılması çok etkileyici. Zaman içerisinde bu kullanımın burada çok daha özel duygular yaratacağını düşünüyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.