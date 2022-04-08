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İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor. Hazırlanan kolilerin içeriğinin ailelerin kişi sayısına göre oluşturulduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bugün çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek yaklaşık bin 200 koli dağıtacağız. Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız ve yılın her günü olduğu gibi Ramazan ayında da onların yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 16:34
İhti̇yaç Sahi̇bi̇ Ai̇lelere Ramazan Koli̇si̇ Yardımı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından ihtiyaç sahipleri için her yıl Ramazan ayında düzenli olarak hazırlanan yardım kolileri, bu yıl da dağıtılmaya devam ediyor. İçerisinde yağdan çaya, kavurma konserveden bakliyata kadar pek çok ürünün bulunduğu koliler belediye ekipleri tarafından adreslere teslim ediliyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren gıda kolisi yardımının devam ettiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi’nde belediyenin tüm birim müdürleri ile bir araya geldi. 30 araçla bin 200 koliyi dağıtmak üzere yola çıkan birim müdürleri aynı zamanda kolilerin hazırlık aşamasında da yer aldı.

“Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız”

Dağıtılacak olan kolilerin içeriğinin ihtiyaç sahibi ailelerin kişi sayısına göre hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Ramazan ayının farklı duyguları vardır. Bizim için en önemli duygulardan iki tanesi paylaşma ve dayanışma duygusudur. Beylikdüzü’nde paylaşmanın ve dayanışmanın ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Bugün çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek yaklaşık bin 200 koli dağıtacağız. Rutin dağıtımlarımız da yine ay boyunca devam edecek. Beylikdüzü’nde yaşayan tüm ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalacağız ve yılın her günü olduğu gibi Ramazan ayında da onların yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz.” ifadelerini kullandı.


KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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