HZ. MEVLANA VUSLAT YILDÖNÜMÜNDE BEYLİKDÜZÜ’NDE ANILDI

Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü olan Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı program Sufi Meşk Topluluğu’nun katkılarıyla Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde gerçekleşti. Hz. Mevlana’nın 748’inci Vuslat Yıldönümü ‘Şeb-i Arus’ anma programına Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beylikdüzülü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aynı zamanda Sema Mukabelesi ile Hüseyin Fahreddin Dedenin Acemaşiran Mevlevi Ayini icra edildi. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan program sonunda Başkan Çalık, Neyzen Serkan Kamacı’ya teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim etti.

“Hz. Mevlana’yı gençlerimize tanıtmak oldukça önemli”

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hz. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin 748. Vuslat Yıldönümü vesilesiyle verdiği mesajda, Beylikdüzü’nde ilk kez bir araya gelmenin mutluluğu ve memnuniyetini yaşadıklarını ifade ederek, “Bütün ilimlerin aslı, insanın kendini bilmesidir” diyen Hz. Mevlana’yı Şeb-i Arus etkinliğimiz ile anıyoruz. Ev sahipliği yaptığımız anma programımızda kıymetli sanatkâr Neyzen Serkan Kamacı’nın kurucusu ve sanat yönetmeni olduğu Sufi Meşk Topluluğu’nu ağırladık. Huzura ihtiyacımızın giderek daha da arttığı günümüzde her zaman barış, hoşgörü, sevgi ve birliktelik mesajları veren Hz. Mevlana’yı hatırlatmanın ve O’nu gençlerimize tanıtmanın oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak daima kültürümüzü ve değerlerimizi yansıtan etkinliklerimizle sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Huzur ve hoşgörü içerisinde, kardeşçe geçireceğimiz günlerde hep bir arada olmayı dilerim.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)