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Hızır Lokması’nda Birlik Ve Beraberlik Mesajı Verildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Hızır Orucu tutan Alevi vatandaşlar için Hızır Lokması dağıttı. Bu yıl ilk kez Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lokma dağıtımında canlarla aynı sofrayı paylaşan Çalık, yapılan tüm ibadetlerin kabul olmasını diledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2022 Pazartesi 09:28
Hızır Lokması’nda Birlik Ve Beraberlik Mesajı Verildi
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, her yıl Şubat ayında üç gün boyunca Hızır Orucu tutan Alevi vatandaşlar için Hızır Lokması dağıttı. Bu yıl ilk kez Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen lokma dağıtımına Başkan Çalık ile birlikte belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım sağladı. Birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının verildiği programda canlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Çalık, tüm ibadet ve duaların kabul olmasını diledi.

“Mimari bir rehber niteliği taşıyor”

Lokma dağıtımının ardından içerisinde üç derslik, kütüphane ve çok amaçlı salonun yer aldığı kültür merkezini gezen Başkan Çalık, KÜLTÜRSEM bünyesinde matematik ve ingilizce kursu alan öğrencileri ziyaret etti. Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin çok özel bir proje olduğuna dikkat çeken Çalık, “İnançların saygıyla yaşandığı bir kent inşa ediyor, ilçemize yeni ibadethaneler kazandırmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezimiz de bunlardan bir tanesi. Burası, kültürel değerlere uygun geleneksel mimarisiyle ülke çapında yapılacak olan cemevleri için de mimari bir rehber niteliği taşıyor. Bugün böyle güzel bir yerde canlarımızla bir arada olmak bizlere ayrı bir mutluluk verdi.” ifadelerini kullandı.




 

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