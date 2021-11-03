HEDİYELER LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Belediyenin LÖSEV’e yaptığı ziyarette ise yapboz, kırtasiye malzemeleri ve oyun hamurlarından

oluşan hediyeler, lösemili çocuklara ulaştırılmak üzere vakıf temsilcilerine teslim edildi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kavaklı

Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Birimi’ni ziyaret etti. LÖSEV eğitim sorumlusu Şerife Merkit

Kiremitçi, Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerine; löseminin ne olduğu, nasıl tedavi edildiği ve vakfın yapmış

olduğu çalışmalarla ilgili sunum yaparak bilgi verdi. Etkinliğin ardından belediyenin LÖSEV’e yaptığı

ziyarette ise yapboz, kırtasiye malzemeleri ve oyun hamurlarından oluşan hediyeler, lösemi tedavisi gören

çocuklara ulaştırılmak üzere LÖSEV Koordinatörü Serap Şenocak’a teslim edildi.

“Lösemili çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Lösemiye karşı farkındalığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi

Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde

birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledik. Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerimiz

lösemiyi, LÖSEV yetkililerinden dinledi. Sonrasında ise hazırladığımız hediyeleri vakfımıza ulaştırdık.

Şunu da unutmamak lazım ki bir olursak daha da güçlüyüz. Beylikdüzü Belediyesi olarak lösemiyle

mücadele eden çocuklarımızın her zaman yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamlı

günde bizimle olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)