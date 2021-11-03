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HEDİYELER LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV yetkililerini, Engelsiz Yaşam Birimi’nde ağırladı. Etkinlikte, vakfın faaliyetleri ve lösemi ile ilgili bilgilendirici bir sunum gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Kasım 2021 Çarşamba 13:39
HEDİYELER LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN
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Belediyenin LÖSEV’e yaptığı ziyarette ise yapboz, kırtasiye malzemeleri ve oyun hamurlarından
oluşan hediyeler, lösemili çocuklara ulaştırılmak üzere vakıf temsilcilerine teslim edildi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkilileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kavaklı
Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Birimi’ni ziyaret etti. LÖSEV eğitim sorumlusu Şerife Merkit
Kiremitçi, Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerine; löseminin ne olduğu, nasıl tedavi edildiği ve vakfın yapmış
olduğu çalışmalarla ilgili sunum yaparak bilgi verdi. Etkinliğin ardından belediyenin LÖSEV’e yaptığı
ziyarette ise yapboz, kırtasiye malzemeleri ve oyun hamurlarından oluşan hediyeler, lösemi tedavisi gören
çocuklara ulaştırılmak üzere LÖSEV Koordinatörü Serap Şenocak’a teslim edildi.
“Lösemili çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
Lösemiye karşı farkındalığı artırmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer, “Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliğimizde
birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini sergiledik. Engelsiz Yaşam Birimi öğrencilerimiz
lösemiyi, LÖSEV yetkililerinden dinledi. Sonrasında ise hazırladığımız hediyeleri vakfımıza ulaştırdık.
Şunu da unutmamak lazım ki bir olursak daha da güçlüyüz. Beylikdüzü Belediyesi olarak lösemiyle
mücadele eden çocuklarımızın her zaman yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Bu anlamlı
günde bizimle olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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