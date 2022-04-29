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Hayırlı İftar Sofrası 15 Bin Kişiyi Ağırladı

Beylikdüzü Belediyesi’nin her yıl Kadir Gecesi’nde düzenlediği geleneksel Hayırlı İftar Sofrası, pandemi sebebiyle verilen iki yıllık aranın ardından bu yıl ilk kez Pazar İstanbul’da kuruldu. Manevi duyguların üst düzeyde yaşandığı iftarda, 15 bin kişi dualar ederek oruçlarını açtı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Dayanışma ve yardımlaşma başta olmak üzere, ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden de güçlü bir şekilde kenetleniyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” mesajı verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Beylikdüzü’nde hep birlikte bir sevgi inşa ettik. Şimdi Beylikdüzü ruhunu bütün İstanbul'a yaymaya çalışıyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2022 Cuma 17:08
Hayırlı İftar Sofrası 15 Bin Kişiyi Ağırladı
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Hayırlı İftar Sofrası’nın bu yıl 7.’si düzenlendi. İftara; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Aydoğan ve protokol üyeleri de katılım sağladı. Pandemi sebebiyle verilen iki yıllık aranın ardından ilk kez Pazar İstanbul’da gerçekleşen iftarda, 15 bin kişi hep birlikte dualar ederek oruçlarını açtı. Kadir Gecesi’nin maneviyatının yoğun bir şekilde hissedildiği programın başlangıcında Neyler ve Defler grubu tasavvuf müziğinin en güzel örneklerini sergiledi. Ardından ise Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile birlikte dualar edildi. Ayrıca, alanın dışına konulan araçlardan da vatandaşlara iftariyelik ve sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Çalık: Birlik ve beraberliğimiz daim olsun

Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olmasını dileyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yaptığı konuşmada, “Kent yoksulluğu şiddetlenirken, yoksulluğun en temel gıda ürünlerine erişimi bile ne kadar zorlaştırdığına her gün tanık oluyoruz. Ama umutsuz değiliz; toplumumuzun umutsuzluğa sürüklenmesine de izin vermeyeceğiz. Dayanışma ve yardımlaşma başta olmak üzere, ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden de güçlü bir şekilde kenetleniyoruz. Bu sofrada hep birlikte olmanın kıymeti paha biçilemez. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” ifadelerine yer verdi. Ramazan ayı boyunca Beylikdüzü’nde dayanışmayı en üst seviyede tuttuklarına da değinen Çalık, “Beylikdüzü Mutfak’ta tenceremiz sürekli kaynıyor. İhtiyaç sahibi komşularımıza her gün bu mutfaktan yüzlerce sıcak yemek çıkarıyoruz. Binlerce erzak kolisini evlere ulaştırıyoruz. Meydanlarımızda iftariyelik çorba ve sıcak yemek dağıtıyoruz. Dahası, her gün iftarda komşularımızın evlerine misafir olup kendilerine kulak veriyoruz; dertlerine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz.” dedi.

İmamoğlu: Beylikdüzü’nde hep birlikte bir sevgi inşa ettik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Beylikdüzü’nde hiç kimsenin yaşam biçimine, siyasi anlayışına bakmaksızın, bir arada çok özel bir komşuluk ve hemşehrilik duygusunu var ettik. Beylikdüzü’nde hep birlikte bir sevgi inşa ettik. Şimdi Beylikdüzü ruhunu bütün İstanbul'a yaymaya çalışıyorum. İstanbul’un neresinde olursam olayım, sizlerin sevgisinden ve ilgisinden inanılmaz bir şekilde besleniyorum. Beylikdüzü’nde muazzam bir vicdan köprüsü kurduk. Bugün, Mehmet Murat Çalık Başkanımın 7 yıl önce başlattığımız geleneği devam ettirmesi benim için büyük bir mutluluk. Allah, tuttuğumuz oruçları kabul etsin.” diyerek Kadir Gecesi’nin mübarek olmasını diledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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