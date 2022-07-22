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Haramidere Islah Çalışmasının İlk Etabı Dört Ay İçerisinde Tamamlanıyor

*Başkan Bozkurt ve İSKİ Genel Müdürü Başa, Haramidere’de incelemelerde bulundu Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile düzenlediği toplantıda, Haramidere Islah Çalışması’nın ilk etabının dört ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi. İkili görüşmenin ardından, sel felaketinin yaşandığı bölgede ve ıslah çalışmasının yürütüldüğü Haramidere’de incelemelerde bulunuldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Temmuz 2022 Cuma 09:37
Haramidere Islah Çalışmasının İlk Etabı Dört Ay İçerisinde Tamamlanıyor
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Esenyurt’ta sık sık sel ve taşkınlara neden olan Haramidere’de başlatılan ıslah çalışmasının ilk
etabı dört ay içerisinde tamamlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, başta
&#39;Haramidere Islah Çalışması&#39; olmak üzere ilçede yürütülen diğer alt yapı çalışmalarını
görüşmek üzere İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile toplantı düzenledi. Yaşanan sel felaketinin
ve Haramidere ıslahının ana konu olarak görüşüldüğü toplantıda, ikiliye, İSKİ Atık Su İnşaat
Daire Başkanı Mahmut Kahraman, İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sami
Kocazeybek, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Haramidere
ıslah çalışmasını yürüten firma temsilcileri ve birim müdürleri eşlik etti.
İlk etap dört ayda tamamlanıyor
Görüşmede, aşırı yağışlarda sık sık taşan ve sellere neden olan Haramidere’de başlatılan
çalışmanın hızlandırılarak ilk etabının önümüzdeki dört ay içerisinde tamamlanacağı müjdesi
verildi. Toplantıda ayrıca projeye bazı eklentiler yapılarak, dere içerisinde yerleştiren
kolektörlerin proje bitiş alanından daha kuzeye çıkarılması kararlaştırıldı. Başkan Bozkurt, İSKİ
Genel Müdürü Başa ve beraberindekiler toplantının ardından sahaya inerek, geçtiğimiz hafta
yaşanan aşırı yağış sonrası su baskınlarının meydana geldiği Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri ile
Haramidere Islah Çalışması’nda incelemelerde bulundu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ , İTHA

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