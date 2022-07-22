Haramidere Islah Çalışmasının İlk Etabı Dört Ay İçerisinde Tamamlanıyor

Esenyurt’ta sık sık sel ve taşkınlara neden olan Haramidere’de başlatılan ıslah çalışmasının ilk

etabı dört ay içerisinde tamamlanıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, başta

'Haramidere Islah Çalışması' olmak üzere ilçede yürütülen diğer alt yapı çalışmalarını

görüşmek üzere İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile toplantı düzenledi. Yaşanan sel felaketinin

ve Haramidere ıslahının ana konu olarak görüşüldüğü toplantıda, ikiliye, İSKİ Atık Su İnşaat

Daire Başkanı Mahmut Kahraman, İSKİ Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sami

Kocazeybek, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu, Haramidere

ıslah çalışmasını yürüten firma temsilcileri ve birim müdürleri eşlik etti.

İlk etap dört ayda tamamlanıyor

Görüşmede, aşırı yağışlarda sık sık taşan ve sellere neden olan Haramidere’de başlatılan

çalışmanın hızlandırılarak ilk etabının önümüzdeki dört ay içerisinde tamamlanacağı müjdesi

verildi. Toplantıda ayrıca projeye bazı eklentiler yapılarak, dere içerisinde yerleştiren

kolektörlerin proje bitiş alanından daha kuzeye çıkarılması kararlaştırıldı. Başkan Bozkurt, İSKİ

Genel Müdürü Başa ve beraberindekiler toplantının ardından sahaya inerek, geçtiğimiz hafta

yaşanan aşırı yağış sonrası su baskınlarının meydana geldiği Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri ile

Haramidere Islah Çalışması’nda incelemelerde bulundu.