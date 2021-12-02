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Halk Günü Toplantısı’nın Ana Gündemi Ekonomi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Halk Günü Toplantısı’nda komşularıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda çoğunluğun talebi, ülke ekonomisi ve artan zamlar sonucu oluşan ekonomik sıkıntılara yönelik oldu. Beylikdüzü Belediyesi’nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Başkan Çalık, gerekli tüm desteklerin en hızlı şekilde sağlanması için ilgili birim ve müdürlüklere yönlendirmelerde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Aralık 2021 Perşembe 17:58
Halk Günü Toplantısı’nın Ana Gündemi Ekonomi
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Katılımcı demokrasi anlayışıyla çalışmalarını yürüten Beylikdüzü Belediyesi’nin gelenekselleşen Halk Günü Toplantısı tüm hızıyla devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen toplantılara katılan vatandaşlar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile birebir iletişim kurarak talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan iletme imkânı buldu. Vatandaşların çoğunluğu ülke ekonomisi ve artan zamlar sonucu yaşadıkları ekonomik sıkıntıları aktarırken Başkan Çalık, gerekli tüm desteklerin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenen toplantıda ayrıca, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan çözüm masaları kurularak vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler bulundu.

“Zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla atlatacağız”

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda büyük bir ekonomik çıkmazın olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün burada birçok komşumuzla bir araya gelme imkânı bulduk. Şunu söylemek istiyorum ki hayat zor. Önümüzde kara kış var ve bu hayat şartlarını biraz daha zorlaştıracak. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bir tarafta pandeminin olumsuz etkilerini yaşarken diğer tarafta da çok derinden yaşadığımız bir ekonomik kriz var. Yoksulluk ve işsizlik tırmanırken vatandaşlarımız yarınlara kaygıyla bakıyor. ‘Bir’ olduğumuzu unutmamak ve unutturmamak gerekiyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Beylikdüzü Belediyesi olarak ihtiyaç duydukları her noktada vatandaşımızın yanındayız. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla atlatacağız.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


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