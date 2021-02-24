Halk Günü Toplantısında İş ve Kentsel Dönüşüm Talebi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen halkın talep, şikâyet ve tebriklerini doğrudan belediye başkanına ilettiği “Halk Günü Toplantıları” devam ediyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda pandemi koşullarına uygun gerçekleşen toplantıda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kendisiyle görüşme talebinde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören toplantıda başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinden oluşan çözüm masaları kurularak vatandaşların taleplerine hızlı ve yerinde çözümler bulundu. Pandemiden kaynaklı işsizlik ve iş talepleri toplantının ana gündem maddesini oluştururken Gürpınar Siteler Bölgesi Kentsel Dönüşüm süreci hakkında da bilgi alan çok sayıda ilçe sakini oldu. Vatandaşlar bir an önce bölgede kentsel dönüşümün başlaması için ayrıca talepte bulundu. 13 Blok 416 dairenin yer aldığı ada da bulunan bina sakinleri müteahhitlerin kendileri ile yapılan görüşme taleplerini bina sakinleri olarak kabul etmediklerini belirterek, Belediye ve KİPTAŞ garantisi altında binalarında kentsel dönüşüm yapılmasını bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.

“Smart Fikir Atölyesi beni çok heyecanlandırdı.”



7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşı ağırlayan Başkan Mehmet Murat Çalık'ın konukları arasında genç girişimcilerde yer aldı. Başkan Çalık ile görüşme fırsatı bulan 16 yaşındaki Su Kuta, Beylikdüzü Belediyesi Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi’nin faaliyetleri ve hizmetleri hakkında duyduğu heyecanı belirterek “Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımızdan Smart Fikir Atölyesi hakkında bilgilendirmeler aldım. Projeyi ilk duyduğumda çok heyecanlandım ve tüm sosyal medya araçlarından süreci takip ettim. Bu konuda bizim yaş grubunda olan gençlere maalesef hiç bir fırsat tanınmıyor. Fakat Smart Fikir Atölyesi ve Gençlik Merkezi'nin bizlere bu fırsatı tanıyacak olması umut verici ve heyecanlı olacak.” şeklinde konuştu.





