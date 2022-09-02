banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.222,74
ALTIN
1.002,85
DOLAR
18,23
STERLİN
20,98
EURO
18,15
Haddini Bil Perinçek!
Son Dakika
Haddini Bil Perinçek!
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...

Güvercinler Barış Ve Sevgi İçin Uçtu

Beylikdüzü 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri bu kez Beylikdüzü siyasi parti ilçe başkanlarını ağırladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ev sahipliği ve moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, “Yerel Siyaset ve Müşterekler” konusumasaya yatırıldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen program sonunda başkanlar, günün anlam ve önemine uygun olarak beyaz güvercin uçurdu. Festivalin üçüncü gününde sahne alanKaradeniz müziğinin sevilen ismi Niyazi Koyuncu ise şarkılarını coşkulu bir kalabalıkla birlikte seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 17:22
Güvercinler Barış Ve Sevgi İçin Uçtu
banner171

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları, üçüncü gününde de dopdolu geçti. Bu yıl ki teması “Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam” olan Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları bu kez, Beylikdüzü siyasi parti ilçe başkanları oldu. Ev sahipliği ve moderatörlüğünü Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın üstlendiği söyleşide, “Yerel Siyaset ve Müşterekler” konu başlığı altında ilçenin dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu. İlçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının davet edildiği söyleşinin konuşmacıları arasında; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Bülent Aydın, HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, Bağımsız Türkiye Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Mehmet Aksoy, Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Reşat Yılmaz, Beylikdüzü Emek Partisi’ni temsilen Tekin Zengin ve Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Altıtok yer aldı.

Çalık: Ortak yaşam duygusu bizim için çok kıymetli

Ortak yaşam, ortak akıl ve ortak çabanın kıymetinin anlaşıldığı bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde her kapıyı çaldığımız, her vatandaşımızın fikir ve eleştirilerini aldığımız bir Saha Çözüm Hareketi başlattık. Daha sonra, Sanayi Çözüm Hareketi kapsamında sanayicilerimizin de bu kente dair fikirlerini dinledik. Halk günü toplantılarımızın yanı sıra site toplantılarında da komşularımızla bir araya geliyoruz. Bir işi yapabilirsiniz ama onu nasıl yaptığınız çok daha kıymetlidir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların vatandaşımıza nasıl sunulduğuyla çok ilgilendik. Bundan sonraki kalan 19 aylık görev süremiz içerisinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacak, kentimizde yaşayan tüm insanları yaptığımız çalışmaların bir paydaşı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Öte yandan, son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yaratmış olduğu derin bir yoksulluk var. Bu ekonomide, insanlarımızın yaşadığı zorlukları yerinde görüp en zor anlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde Yaşam Bahçesi’ni hayata geçirmiştik şimdiye kadar ise 160 ton ürünü ihtiyaç sahibi 34 bin haneye ulaştırdık. Ortak yaşam duygusu bizim için çok kıymetli. Vatanı, milleti, bayrağı, insanı, doğayı seven; çalışan, üreten ve hakça paylaşmayı da bilen bir memlekete hasretiz. Bu hasreti bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen program sonunda başkanlar, günün anlam ve önemine uygun olarak beyaz güvercin uçurdu. Başkan Çalık, söyleşiye katılan tüm ilçe başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek, plaketve Yaşam Bahçesi mahsullerinden oluşan bir sepet takdim etti.

Yaşam Vadisi Karadeniz ezgileriyle yankılandı

Çardak Altı Sohbetleri’nin ardından, konser alanını dolduran coşkulu kalabalık Ersin Show eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.Günün sonunda, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılanlar gece boyunca, şarkılara horonlarla eşlik etti. Koyuncu’ya konser sonunda çiçek ve plaket takdiminde bulunanBelediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Niyazi Koyuncu’yu bu sahnede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Beylikdüzü’ne, Karadeniz’in ezgilerini ve coşkusunu getirdi.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor Turnuvaları Ve Atölye Çailşmalarına Yoğun İlgi
Spor Turnuvaları Ve Atölye Çailşmalarına Yoğun İlgi
Milli Mücadele Ruhu Beylikdüzü'nde Yaşatılacak
Milli Mücadele Ruhu Beylikdüzü'nde Yaşatılacak
Çardak Altı Sohbetleri'nde Ekonomide Ortak Çaba Konuşuldu
Çardak Altı Sohbetleri'nde Ekonomide Ortak Çaba Konuşuldu
Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Beylikdüzü'nde Coşkuyla Kutlandı
Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Beylikdüzü'nde Coşkuyla Kutlandı
Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi Ve Yüzme Havuzu Açıldı
Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi Ve Yüzme Havuzu Açıldı

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169