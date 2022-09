Güvercinler Barış Ve Sevgi İçin Uçtu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları, üçüncü gününde de dopdolu geçti. Bu yıl ki teması “Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam” olan Çardak Altı Sohbetleri’nin konukları bu kez, Beylikdüzü siyasi parti ilçe başkanları oldu. Ev sahipliği ve moderatörlüğünü Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın üstlendiği söyleşide, “Yerel Siyaset ve Müşterekler” konu başlığı altında ilçenin dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu. İlçedeki tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarının davet edildiği söyleşinin konuşmacıları arasında; CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Erol Karapınar, Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Bülent Aydın, HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, Bağımsız Türkiye Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Mehmet Aksoy, Saadet Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Reşat Yılmaz, Beylikdüzü Emek Partisi’ni temsilen Tekin Zengin ve Gelecek Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Nevzat Altıtok yer aldı.

Çalık: Ortak yaşam duygusu bizim için çok kıymetli

Ortak yaşam, ortak akıl ve ortak çabanın kıymetinin anlaşıldığı bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde her kapıyı çaldığımız, her vatandaşımızın fikir ve eleştirilerini aldığımız bir Saha Çözüm Hareketi başlattık. Daha sonra, Sanayi Çözüm Hareketi kapsamında sanayicilerimizin de bu kente dair fikirlerini dinledik. Halk günü toplantılarımızın yanı sıra site toplantılarında da komşularımızla bir araya geliyoruz. Bir işi yapabilirsiniz ama onu nasıl yaptığınız çok daha kıymetlidir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların vatandaşımıza nasıl sunulduğuyla çok ilgilendik. Bundan sonraki kalan 19 aylık görev süremiz içerisinde de aynı azim ve kararlılıkla çalışacak, kentimizde yaşayan tüm insanları yaptığımız çalışmaların bir paydaşı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz. Öte yandan, son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizin yaratmış olduğu derin bir yoksulluk var. Bu ekonomide, insanlarımızın yaşadığı zorlukları yerinde görüp en zor anlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde Yaşam Bahçesi’ni hayata geçirmiştik şimdiye kadar ise 160 ton ürünü ihtiyaç sahibi 34 bin haneye ulaştırdık. Ortak yaşam duygusu bizim için çok kıymetli. Vatanı, milleti, bayrağı, insanı, doğayı seven; çalışan, üreten ve hakça paylaşmayı da bilen bir memlekete hasretiz. Bu hasreti bitirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleşen program sonunda başkanlar, günün anlam ve önemine uygun olarak beyaz güvercin uçurdu. Başkan Çalık, söyleşiye katılan tüm ilçe başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek, plaketve Yaşam Bahçesi mahsullerinden oluşan bir sepet takdim etti.

Yaşam Vadisi Karadeniz ezgileriyle yankılandı

Çardak Altı Sohbetleri’nin ardından, konser alanını dolduran coşkulu kalabalık Ersin Show eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.Günün sonunda, Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Niyazi Koyuncu, ‘6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere katılanlar gece boyunca, şarkılara horonlarla eşlik etti. Koyuncu’ya konser sonunda çiçek ve plaket takdiminde bulunanBelediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Niyazi Koyuncu’yu bu sahnede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Beylikdüzü’ne, Karadeniz’in ezgilerini ve coşkusunu getirdi.” dedi.

