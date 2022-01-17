Gürpınar Siteler'in Temeli Şubat Ayında Atılıyor

İlçe genelinde bulunan riskli binalarda kapsamlı bir kentsel dönüşüm hareketi yürüten Beylikdüzü

Belediyesi, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm sürecin yakın

takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son olarak Hasyurt Sitesi A ve B Blok’ta

gerçekleşen yıkıma katılarak yerinde incelemeler yaptı. Hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma sürecinde yüzde

96’lık bir oran sağlandığını belirten Başkan Çalık, “İmza oranlarında yüzde 100’e de ulaşacağız. İnsanların

bize güvenerek imza vermesi, uzlaşmaya katılması bizim için çok kıymetli. En kısa sürede de inşaatı

tamamlayıp vatandaşlarımızı güvenli konutlarına geçirmek gibi bir hedefimiz var.” dedi.

Çalık: En kısa sürede hak sahiplerine anahtar teslimlerini yapacağız

Süreci KİPTAŞ yetkilileriyle iş birliği içerisinde yürüttüklerini belirten Başkan Çalık, “İnşallah Şubat ayı

içerisinde vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturacağı binaların temellerini hep birlikte atmış

olacağız. Ekonomik zorluğa ve maliyetlerin her geçen gün artmasına rağmen, vatandaşlarımıza ilk gün

söylediğimizden farklı bir şey söylemeyerek aynı koşullarda evlerini yapacağız. Burayı tüm koşularımızın

güvenle oturacakları, çocuklarının huzurla sosyal imkanlardan faydalanabileceği bir alana dönüştürme

hedefindeyiz. En kısa sürede temel atmasını yaptıktan sonra, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile

birlikte buradaki hak sahiplerine anahtar teslimlerini yapacağız. Bu süreçte emek veren bütün arkadaşlarıma

da yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.