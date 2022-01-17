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Gürpınar Siteler'in Temeli Şubat Ayında Atılıyor

Beylikdüzü Belediyesi, riskli binaların yer aldığı ve yıllardır çözüme kavuşmayı bekleyen Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm sürecini özveriyle yürütmeye devam ediyor. Son olarak, Hasyurt Sitesi A ve B Blok’ta gerçekleşen yıkıma katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma sürecinde yüzde 96’lık bir orana ulaşıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturacağı binaların temellerini, Şubat ayı içerisinde hep birlikte atmış olacağız.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:03
Gürpınar Siteler'in Temeli Şubat Ayında Atılıyor
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İlçe genelinde bulunan riskli binalarda kapsamlı bir kentsel dönüşüm hareketi yürüten Beylikdüzü
Belediyesi, Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm sürecin yakın
takipçisi olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, son olarak Hasyurt Sitesi A ve B Blok’ta
gerçekleşen yıkıma katılarak yerinde incelemeler yaptı. Hak sahipleriyle yürütülen uzlaşma sürecinde yüzde
96’lık bir oran sağlandığını belirten Başkan Çalık, “İmza oranlarında yüzde 100’e de ulaşacağız. İnsanların
bize güvenerek imza vermesi, uzlaşmaya katılması bizim için çok kıymetli. En kısa sürede de inşaatı
tamamlayıp vatandaşlarımızı güvenli konutlarına geçirmek gibi bir hedefimiz var.” dedi.

Çalık: En kısa sürede hak sahiplerine anahtar teslimlerini yapacağız
Süreci KİPTAŞ yetkilileriyle iş birliği içerisinde yürüttüklerini belirten Başkan Çalık, “İnşallah Şubat ayı
içerisinde vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturacağı binaların temellerini hep birlikte atmış
olacağız. Ekonomik zorluğa ve maliyetlerin her geçen gün artmasına rağmen, vatandaşlarımıza ilk gün
söylediğimizden farklı bir şey söylemeyerek aynı koşullarda evlerini yapacağız. Burayı tüm koşularımızın
güvenle oturacakları, çocuklarının huzurla sosyal imkanlardan faydalanabileceği bir alana dönüştürme
hedefindeyiz. En kısa sürede temel atmasını yaptıktan sonra, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile
birlikte buradaki hak sahiplerine anahtar teslimlerini yapacağız. Bu süreçte emek veren bütün arkadaşlarıma
da yürekten teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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