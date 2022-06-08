banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.647,43
ALTIN
1.021,98
DOLAR
17,17
STERLİN
21,63
EURO
18,48
ikitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı BAĞ-GÜN Esnafı Yönetim Binasını Bastı (VİDEOLU )
Son Dakika
İkitelli Organize Sanayi Bölgesine Bağlı...
İBB, 35 okul spor salonunu hizmete açtı
Son Dakika
İBB, 35 okul spor salonunu...
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742 ‘Yuvamız İstanbul’ mezunuyla birlikte söyledi
Başkan İmamoğlu, ‘Özgürlük’ şarkısını 742...
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte 3 önemli adım 'ı anlatı !
Son Dakika
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Evlilikte...

Grup Gündoğarken Şarkılarını Nazım Hi̇kmet İçi̇n Söyledi̇

Usta şair Nazım Hikmet, vefatının 59.yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenen anma etkinliğinde, Grup Gündoğarken sevilen şarkılarını bu kez Nazım Hikmet için seslendirdi. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık eşi Zehra Çalık ile birlikte grubun “Bana esmeyi anlat” isimli şarkısına eşlik etti. Başkan Çalık, “Biz bu toprakları ve bu toprakları var eden değerleri çok seviyoruz. Nazım Hikmet de bu değerlerden bir tanesiydi.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 09:51
Grup Gündoğarken Şarkılarını Nazım Hi̇kmet İçi̇n Söyledi̇
banner171

Şiirleriyle ve memleket sevdasıyla tüm dünya tarafından tanınan büyük usta Nazım Hikmet, vefatının 59.yılında Beylikdüzü’nde şarkı ve şiirlerle anıldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinliğinde sahne alan Grup Gündoğarken sevilen şarkılarını Nazım Hikmet için seslendirdi. Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen programa; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı. Konserde; Ey Özgürlük, Karlı Kayın Ormanı ve Yiğidim Aslanım şarkıları hep bir ağızdan söylenirken Nazım Hikmet’in sesinden şiirler de vadinin dört bir yanında yankılandı. Çiçek ve plaket takdimi için sahneye çıkan Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte grubun “Bana esmeyi anlat” isimli şarkısına eşlik etti.

“Sevgi ikliminin Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyorum”

Nazım Hikmet’in dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Çalık, “Biz bu toprakları ve bu toprakları var eden değerleri çok seviyoruz. Nazım Hikmet de bu değerlerden bir tanesiydi. Ona sahip çıkmak ve şiirlerinin komşularımızla buluşmasını sağlamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. İnsanlarımızın çok güzel duygularla bir araya gelişine şahitlik ettik. Bir olmanın kıymetini bilmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sevgi ikliminin Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyorum.” ifadeleriyle katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ Çocuk Ti̇yatrosu Perdeleri̇ni̇ Açtı
Beyli̇kdüzü Beledi̇yesi̇ Çocuk Ti̇yatrosu Perdeleri̇ni̇ Açtı
Çalık: Barış, Güven Ve Huzur Ortamını Oluşturmak Zorundayız
Çalık: Barış, Güven Ve Huzur Ortamını Oluşturmak Zorundayız
Yaşam Vadi̇si̇ Kafkas Halk Danslarına Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yaptı
Yaşam Vadi̇si̇ Kafkas Halk Danslarına Ev Sahi̇pli̇ği̇ Yaptı
Beyli̇kdüzülü Çocuklar Çevre Şenli̇ği̇’nde Buluştu
Beyli̇kdüzülü Çocuklar Çevre Şenli̇ği̇’nde Buluştu
Kitaplar Geleceğe Umut Olacak
Kitaplar Geleceğe Umut Olacak

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169