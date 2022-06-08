Grup Gündoğarken Şarkılarını Nazım Hi̇kmet İçi̇n Söyledi̇

Şiirleriyle ve memleket sevdasıyla tüm dünya tarafından tanınan büyük usta Nazım Hikmet, vefatının 59.yılında Beylikdüzü’nde şarkı ve şiirlerle anıldı. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinliğinde sahne alan Grup Gündoğarken sevilen şarkılarını Nazım Hikmet için seslendirdi. Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleşen programa; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı. Konserde; Ey Özgürlük, Karlı Kayın Ormanı ve Yiğidim Aslanım şarkıları hep bir ağızdan söylenirken Nazım Hikmet’in sesinden şiirler de vadinin dört bir yanında yankılandı. Çiçek ve plaket takdimi için sahneye çıkan Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte grubun “Bana esmeyi anlat” isimli şarkısına eşlik etti.

“Sevgi ikliminin Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyorum”

Nazım Hikmet’in dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Çalık, “Biz bu toprakları ve bu toprakları var eden değerleri çok seviyoruz. Nazım Hikmet de bu değerlerden bir tanesiydi. Ona sahip çıkmak ve şiirlerinin komşularımızla buluşmasını sağlamak adına böyle bir etkinlik düzenledik. İnsanlarımızın çok güzel duygularla bir araya gelişine şahitlik ettik. Bir olmanın kıymetini bilmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Sevgi ikliminin Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyorum.” ifadeleriyle katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)