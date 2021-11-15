Gezici Hizmet Otobüsleri’nin Yeni Durağı İhlas Marmara

Beylikdüzü Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetlere kolayca erişebilmesi için ilçeye kazandırılan

Gezici Hizmet Otobüsleri’nin yeni durağı, 20 bin kişilik nüfusu ile ilçenin en büyük sitelerinin başında gelen

İhlas Marmara Evleri 1.Kısım oldu. Mobil Sağlık Aracı içerisinde hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra; doktor

ve uzmanlar ön bilgilendirme ve muayeneleri gerçekleştirerek gerekli yönlendirmelerde bulundu. Çocuklara

kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için hizmet veren Gezici Kütüphane’de ise çocuklar, Beylikdüzü

Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı projelerin çizimlerinden oluşan boyama kitaplarını boyayarak keyifli

vakit geçirdi. Belirlenen tarihler doğrultusunda Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezecek olan otobüslerin

sonraki lokasyon ve saat bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Saha Çözüm Hareketi ekibi vatandaşı dinledi

Otobüsler site sakinleri tarafından büyük ilgi görürken farklı uygulamalarla çalışmalarına devam eden Saha

Çözüm Hareketi de site içerisinde bir stant kurdu. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen ekip,

belediyenin ilgili birim ve müdürlükleriyle paylaşmak üzere notlar aldı. Vatandaşlara, ıslak mendil,

dezenfektan, maske ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iki yılda yaptığı hizmetlerin bulunduğu kitapçıktan oluşan

hediye kitlerden takdim edildi. Sitede yaşayanların çoğunluğu belediye hizmetlerinden ne kadar memnun

olduğunu belirterek Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)