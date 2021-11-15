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Gezici Hizmet Otobüsleri’nin Yeni Durağı İhlas Marmara

Beylikdüzü Belediyesi’nin oldukça büyük ilgiyle karşılanan Gezici Hizmet Otobüsleri, vatandaşa hizmet götürmeye devam ediyor. Mobil Sağlık Aracı ve Gezici Kütüphane’nin yeni durağı, Marmara Mahallesi’nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1.Kısım olurken Saha Çözüm Hareketi ekibi de vatandaşların talep ve şikayetlerini bire bir dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:00
Gezici Hizmet Otobüsleri’nin Yeni Durağı İhlas Marmara
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetlere kolayca erişebilmesi için ilçeye kazandırılan
Gezici Hizmet Otobüsleri’nin yeni durağı, 20 bin kişilik nüfusu ile ilçenin en büyük sitelerinin başında gelen
İhlas Marmara Evleri 1.Kısım oldu. Mobil Sağlık Aracı içerisinde hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra; doktor
ve uzmanlar ön bilgilendirme ve muayeneleri gerçekleştirerek gerekli yönlendirmelerde bulundu. Çocuklara
kitap okuma alışkanlığının kazandırılması için hizmet veren Gezici Kütüphane’de ise çocuklar, Beylikdüzü
Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı projelerin çizimlerinden oluşan boyama kitaplarını boyayarak keyifli
vakit geçirdi. Belirlenen tarihler doğrultusunda Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezecek olan otobüslerin
sonraki lokasyon ve saat bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
Saha Çözüm Hareketi ekibi vatandaşı dinledi
Otobüsler site sakinleri tarafından büyük ilgi görürken farklı uygulamalarla çalışmalarına devam eden Saha
Çözüm Hareketi de site içerisinde bir stant kurdu. Vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen ekip,
belediyenin ilgili birim ve müdürlükleriyle paylaşmak üzere notlar aldı. Vatandaşlara, ıslak mendil,
dezenfektan, maske ve Beylikdüzü Belediyesi’nin iki yılda yaptığı hizmetlerin bulunduğu kitapçıktan oluşan
hediye kitlerden takdim edildi. Sitede yaşayanların çoğunluğu belediye hizmetlerinden ne kadar memnun
olduğunu belirterek Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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