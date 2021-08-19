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Gezici Hizmet Otobüsleri'nin İlk Durağı Yakuplu

Beylikdüzü Belediyesi’nin hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Mobil Sağlık Aracı ile Gezici Kütüphane’nin ilk durağı Yakuplu Mahallesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan otobüslerin, bir sonraki güzergah ve saat bilgileri belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 17:41
Gezici Hizmet Otobüsleri'nin İlk Durağı Yakuplu
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Beylikdüzü Belediyesi’nin örnek teşkil eden projelerinden biri olan Gezici Hizmet Otobüsleri hizmete başladı. Belediye bünyesinde verilen sağlık hizmetlerine çeşitli nedenlerle erişemeyen vatandaşlar için yola çıkan Mobil Sağlık Aracı ile 7’den 70’e tüm vatandaşların kitaba ulaştıran Gezici Kütüphane’nin ilk durağı Yakuplu Mahallesi oldu. 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Yakuplu Muhtarlığı önünde hizmet veren otobüslere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Mobil Sağlık Aracı içerisinde hemşirelik hizmetlerinin yanı sıra; diş doktoru, diyetisyen ve fizik tedavi uzmanı ön bilgilendirme ve muayeneleri gerçekleştirerek gerekli yönlendirmelerde bulundu. Gezici Kütüphane ise çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasının yanı sıra masal etkinliğiyle keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Belirlenen tarihler doğrultusunda Beylikdüzü’nün tüm mahallerini gezecek olan otobüslerin sonraki lokasyon ve saat bilgileri, Beylikdüzü Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

“Vatandaşlarımızın ilgisi bizi mutlu etti”

Beylikdüzü’nün dezavantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gezici Hizmet Otobüsleri bizim çok önemsediğimiz bir proje oldu. Belediyemizin verdiği hizmetlere erişemeyen vatandaşlarımıza biz ulaşalım istedik ve hizmette fırsat eşitliği ilkesiyle yola çıktık. Vatandaşımızın ilgisini de görmek bizleri çok mutlu etti. Mobil Sağlık Aracı’nda ön bilgilendirmeleri çalışma arkadaşlarım yapacak, araç içinde verilmesi mümkün olmayan hizmetler ise gerekli yönlendirmeler ve vatandaşlarımızdan alınan talepler doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü hizmet binamızda yerine getirilecek.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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