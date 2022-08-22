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Geleneksel Sünnet Şöleninin 7'ncisi Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni'nin bu yıl 7.'si gerçekleşti. Özel sağlık kuruşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirilen 250 çocuk, gün boyu doyasıya eğlendi. Çeşitli atölyeler, yarışmalar ve çocuk oyunlarının olduğu şölene katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Çocuklar, kadınlar ve gençler için yapacağımız daha çok iş var. Yeter ki sizin enerjinizi ve desteğinizi her daim yanımızda hissedelim." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:31
Geleneksel Sünnet Şöleninin 7'ncisi Düzenlendi
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 7.'si gerçekleşen Sünnet Şöleni, Yakuplu Kent Ormanı'nda düzenlendi. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen ve özel sağlık kuruluşlarının da desteğiyle ücretsiz olarak sünnet ettirilen 250 çocuk, gün boyu doyasıya eğlendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı şölene gelen her yaştan çocuk, atölye, yarışma ve oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi. Etkinlik kapsamında sahne alan Cüneyt Şentürk ise birbirinden sevilen parçaları seslendirdi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği Gezici Hizmet Otobüsleri’nden Mobil Sağlık Aracı da gün boyu vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi.

Çalık: Çocuklar, kadınlar ve gençler için yapacağımız daha çok iş var

alanında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak birçok farklı hizmete imza atıyoruz. Hizmetlerimizin odak noktasında ise her zaman çocuklar var. Evlatlarımızın yüzlerindeki gülücükler bizleri çok mutlu ediyor. Emin olun, onları kendi evlatlarımdan ayırmıyorum. Özellikle çocuklar, kadınlar ve gençler için yapacağımız daha çok iş var. Yeter ki sizin enerjinizi ve desteğinizi her daim yanımızda hissedelim. Etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, burada bulunan bütün evlatlarımızı gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı. Etkinlik sonunda Başkan Çalık, sağlık kuruluşlarının temsilcilerine çiçek ve plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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