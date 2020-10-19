Geleceğin Umudu Gençler Beylikdüzü Projelerini Paylaştı

Gençlerin, Beylikdüzü için ürettiği birbirinden önemli projeyi can kulağı ile dinleyen Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nün farklı bir enerjisi var. Bu enerjiyi Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak için kullanmalıyız. Başta siz gençlere çok görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

Gençlerle iş birliği içerisinde Beylikdüzü’ne katma değer sağlamak adına ortak masalarda bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu kez CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları ile bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşen proje sunum toplantısına Başkan Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Berk Çetin ve gençlik kolları temsilcileri katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Gençlerden Beylikdüzü Halkının Hayatına Dokunacak Projeler

Beylikdüzü’nün geleceği olan gençler, Beylikdüzü’nde yaşayan vatandaşların hayatlarına dokunacak ve yaşamlarına kolaylık katabilecek toplam 20 proje paylaştı. Toplantı boyunca, teknoloji çağını yakalayacak, ‘Beylikdüzü Belediyesi mobil uygulama, Beylikdüzü e-spor takımı, kırmızı ışık oyunu, şehirlerde akıllı cihazların iletişimini sağlayan IOT sistemi’ gibi projelerin yanı sıra dönüştürülebilir enerji olan güneş enerjisinin değerlendirildiği pek çok proje sunuldu. Geri dönüşüme teşvik edecek projeler de geliştiren gençler, ‘Geri dönüşüm yarışması, Akıllı Atık Toplama Sistemi, Mama Otomatı’ gibi projeleri de sundu. Kültür, sanat ve spor alanında ise sunulan ‘Kültür Kart, Arabalı Sinema, Konsept Spor Sahaları, Engelsiz Sahalar ve Bisiklet Otoparkı’ projelerini de Başkan Çalık can kulağı ile dinleyip notlar aldı.

Çalık, “Sizlerle çok güzel işler yapacağız”

Sunum sonunda gençlere teşekkürlerini ileten Başkan Çalık, “Geliştirilebilecek önemli fikirler vardı. Burada oturan arkadaşlarımızı görünce geleceğe umutla baktığımı söyleyebilirim. Sizlerle çok güzel işler yapacağız. Buradan birçok belediye başkanı gencimizin çıkacağına yürekten inanıyorum. Gençlerle iş birliği içerisinde bu kente katma değer sağlamayı istiyoruz. Genç arkadaşlarımızın bize sunduğu projeleri bu kentle buluşturma niyetindeyiz. Ben aydınlık fikirler bu kentin sokaklarında dolaşsın istiyorum. Beylikdüzü’nün farklı bir enerjisi var ve bu enerjisini Türkiye’nin geleceğine katkı sağlamak için kullanmalıyız. Başta siz gençlere çok görev düşüyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak her zaman gençlerin üreteceği fikirlerin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Gençlerden gelen talep ve öneriler benim için çok önemli. Tüm çalışmalarınız ve fikirlerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)