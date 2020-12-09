Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçede ikamet eden anne adaylarının gebelik süreci ile başlayan ve doğum eyleminin sonlanmasına kadar geçen süreci sağlıklı şartlarda gerçekleştirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Gebelik Okulu’nda yeni dönem başladı. Pandemi kuralları çerçevesinde online olarak düzenlenen projede anne adaylarının gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini kaygıdan uzak, bilinçli ve sağlıklı geçirebilmesi hedefleniyor. 9 ve 16 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek eğitimlerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. M. Sedat Bilecan, Uzman Diyetisyen Şeyma Sipahioğlu ve Uzman Psikolog Melda Yakupoğlu anne adaylarını gebelik öncesi ve sonrası süreçler hakkında bilgilendirecek.

Eğitimlerin İçeriği Oldukça Kapsamlı

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projede; Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgiler, Bilinçli doğum, Anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, Ağrı yönetimi, Yeni rollerinin benimsenmesi, Masaj, Aktif doğum pozisyonları, Hamilelikte fiziksel ve psikolojik değişimler, Gebelik döneminde beslenme, Kordon dokusunun saklanmasının önemi, Korku ve kaygı yönetimi, Hangi doğum şeklinin seçilmesi, Gebelikte dikkat edilmesi gereken hususlar, Hamilelikte duruş bozuklukları, Solunum egzersizleri ve nefes teknikleri ile Hamilelik döneminde uygun spor egzersizlerinin faydaları anlatılıyor.