Gebelik Okulu Kayıtları Başladı

Anne adaylarının kaygılardan uzak mutlu bir gebelik, sağlıklı bir doğum süreci ve bilinçli bir lohusalık dönemi geçirmesine yardımcı olmayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, Gebelik Okulu ile anne adaylarına rehberlik etmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin yeni dönem kayıtları başlarken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. M. Sedat Bilecan, Uzman Diyetisyen Şeyma Sipahioğlu ve Uzman Psikolog Melda Yakupoğlu anne adaylarını gebelik öncesi ve sonrası süreçler hakkında bilgilendirecek. 9 ve 16 Aralık tarihlerinde ücretsiz olarak gerçekleşecek eğitimlere katılmak isteyen anne adaylarının başvuru yapması gerekirken detaylı bilgi ve kayıt için 444 09 39 numaralı çağrı merkezinden 2337 dâhili numaralı Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçilebilecek.

Esmer, “Anne adaylarının yanındayız”

Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Esmer pandemi döneminde de anne adaylarının yanında olduklarını belirterek, “2015 yılında başlatmış olduğumuz ve anne adaylarının ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden doğuma ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanmasını hedeflediğimiz Gebelik Okulu projemizin yeni dönem kayıtlarını başlattık. Özellikle pandemi döneminin vermiş olduğu kaygı ve endişeleri giderebilmek adına anne adaylarının yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl pandemi sebebiyle online olarak gerçekleşecek eğitim programımız kapsamında alanında uzman hekimler anne adaylarının sorularını cevaplayarak bilgilendirmelerde bulunacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak özveriyle çalışmalarımızı sürdürerek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.