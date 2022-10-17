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Galeri Beylikdüzü’nde Sanat Atölyeleri Başladı

Beylikdüzü Belediyesi ile Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğiyle ilçeye kazandırılan ve sanatseverlere çok yönlü bir müze ortamı sunan Galeri Beylikdüzü’nde, sanat atölyeleri başladı. Özgün Baskı Resim Atölyesi’ne katılan öğrenciler, galeri içerisindeki “Görüyü Paylaş” koleksiyonunu keşfetmenin yanı sıra kütüphaneden de faydalanarak dopdolu bir gün geçirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 13:09
Galeri Beylikdüzü’nde Sanat Atölyeleri Başladı
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İstanbul halkına çok yönlü bir müze ortamı sunan ve vatandaşların buluşma noktalarından biri haline gelen Galeri Beylikdüzü’nde sanat atölyeleri başladı. Beylikdüzü Belediyesi ile Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen galerideki ilk atölye, Özgün Baskı Resim Atölyesi oldu. Galeride dopdolu bir gün geçiren öğrenciler ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1990’1ı yıllardan bu yana oluşturduğu “Görüyü Paylaş” koleksiyonunu detaylıca gezdi. Küratörlüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın üstlendiği ve illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı sanatından dijital sanata 103 sanatçının imzasını taşıyan 400’ün üzerinde eserin yer aldığı koleksiyon, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Ardından galerinin kapsamlı ve nitelikli kütüphanesini de kullanan gençler, çeşitli eserlere ulaşma imkânı yakaladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Özgün Baskı Atölyesi eserlerisanatseverlerle buluşturulacak

Günün devamında Özgün Baskı Resim Atölyesi’ne katılan öğrenciler, özgün baskı teknikleri üzerine eğitim ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdi. Atölye çalışması 10 kişiden oluşan gruplar halinde her cumartesi olmak üzere 4 hafta boyunca sürecek. Araştırma, tasarım, çizim, oyma, boyama ve baskı aşamalarıyla 4 haftayı tamamlayan katılımcılar atölyenin sonunda, 10 özgün baskı eser ortaya çıkaracak. Her atölyenin sonunda ortaya çıkan eserler ise Galeri Beylikdüzü Özgün Baskı Atölyesi Eserleri adı altında sergilenerek sanatseverlerle buluşturulacak. Öte yandan yıl boyunca da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Galeri Beylikdüzü’nde; atölyeler, söyleşiler ve sanat buluşmaları gibi bir dizi kültür sanat etkinliği gerçekleşecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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