Galeri Beylikdüzü Sanat Buluşmaları Başladı

Beylikdüzü’nün yeni kültür ve sanat adresi Galeri Beylikdüzü’nde “Sanat Buluşmaları” başladı.Beylikdüzü Belediyesi ile Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğiyle hayata geçirilen galeride gerçekleştirilen programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Batı İstanbul Vakfı temsilcisi Neslihan İmamoğlu Yakupçebioğlu, ilçe protokolü, İstanbul Teknik Üniversitesi Sanatsal Bakış Kulübü üyeleri, görsel ve işitsel sanatlar öğretmen ve öğrencileriile çok sayıda sanatsever katıldı. Etkinlikte sahne alan Beylikdüzü’nün yeni gençlik pop orkestrası Beylikdüzü Big Band sevilen pop şarkılarını seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.Beylikdüzü’nde yaşayan görsel ve işitsel sanatlar tutkunu öğretmen ve öğrencilerinin bir araya gelerek tanışma imkanı bulduğu etkinlikte sanat tarihçisi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün tarafından‘Bir Sanat Koleksiyonunu Anlatmak’ konulu sunumda gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çalık:Beylikdüzü’nde sanatla iç içe bir yaşam inşa etmeye çalışıyoruz

Programda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentin her alanında sanatı yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Galeri Beylikdüzü açıldığı günden bu yana çok ciddi çalışmaların içerisindeydi ve sanat buluşmalarının da birincisini bugün burada kıymetli konukların huzurunda gerçekleştiriyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata ve sanatçıya vermiş olduğu değeri bilen bir yerel yönetim olarak burada evlatlarımızın her türlü çalışmalarında onların yanında olacağımızı söylemiştik. Bugün bu mekanın hayata geçmesinde çok büyük bir katkısı ve emeği olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na gönülden teşekkür etmek istiyorum. Yıllardır sanatla ve sanatçıyla iç içe olduğunu bildiğim kıymetli dostum Sayın Ekrem İmamoğlu burayı kendi evim dediği, nefes aldığım yer diye tarif ettiği Beylikdüzü’ne emanet etti.Biz istiyoruz ki çocuklarımız kendi yaratıcılıklarının farkına varsınlar ve kendilerine güvensinler. Ülkenin geleceği sanata verilen değerle ortaya çıkacak. Sanata bir toplum değer verirse ülkenin geleceği de aydınlık olur. Bu kapsamda Beylikdüzü’nde sanatla iç içe bir yaşam inşa etmeye çalışıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

İmamoğlu: Beylikdüzü’nden çok özel yetenekler çıksın istiyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu programa video mesajıyla katıldı. Başkan İmamoğlu mesajında, Beylikdüzü’nde kültürün ve sanatın hayatı ne kadar değiştireceğini iddia ederek göreve geldiklerini belirterek,“Beylikdüzü’nde kültür sanat yaşamına çok büyük değişiklikler kattığımızı düşünüyorum. Görsel sanatlar olsun, müzik olsun ve başka alanlarda olsun Beylikdüzü her yönüyle çok özel bir boyut kazandı. Benim de kişisel yaşamımda sanatın ayrı bir yeri var. Sanatçılara büyük bir saygım var. Bu boyutuyla belki de uzun yıllardır biriktirdiğim bir kısım koleksiyonumu Beylikdüzü’nde özel bir mekanla, Beylikdüzü halkıyla paylaşmayı arzu etmiştim. Bu konuda Beylikdüzü Belediyemize ve Beylikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Murat Çalık’a da teşekkür etmek istiyorum. Çok özel yetenekler Beylikdüzü’nden çıksın istiyorum ve bu kapsamda elimden geleni yapmaya da hazır olduğumu bütün hemşerilerim bilsinler. Galeri Beylikdüzü’nün nice etkinliklerinin devamını diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

Galeri Beylikdüzü’nde 400’ün üzerinde eser yer alıyor

İBB Ekrem İmamoğlu’nun 1990’lı yıllardan bu yana oluşturduğu “Görüyü Paylaş” koleksiyonunun sergilendiği sanat galerisi aynı zamanda; atölyeler, söyleşiler ve sanat buluşmaları gibi bir dizi kültür sanat etkinliğine de ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın üstlendiği galeride; illüstrasyondan desene, gravürden heykele, baskı sanatından dijital sanata 103 sanatçının imzasını taşıyan 400’ün üzerinde eser yer alıyor.