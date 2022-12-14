Galeri Beylikdüzü Genç Ressamı Ağırladı

Beylikdüzü Belediyesi ile Batı İstanbul Eğitim Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğiyle ilçeye kazandırılan ve sanatseverlerin buluşma noktalarından biri olan Galeri Beylikdüzü’nde sanat buluşmaları devam ediyor. Sanat Söyleşileri etkinliğinde genç sanatseverlerle buluşan ressam Maria Roza, İstanbul'da açtığı ilk kişisel sergisi olan "Paralel Hayvanlar" isimli sergisine esin kaynağı olan hayvanlarla olan ilişkisini anlattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Bütün düşüncelerinizde özgür olun”

Sanat serüveninde yaşadığı zorlukları genç sanatçılara aktaran Roza, iç içe büyüdüğü hayvanlarla arasındaki bağı vurgulamak için bu ismi seçtiğini söyledi. Roza, “Benim hayatımda hayvanlar çok önemli bir yere sahip. Çocukluğum onlarla birlikte geçti. Bunlara bir anlam yükleyerek eserlerimi oluşturdum. Aslında onları onurlandırmak istedim. Eserlerimde yalnız bir kadın yer alıyor. Bu yalnızlığı oradaki hayvanlar gideriyor” diye konuştu. Genç sanatçılara önerilerde de bulunan Roza, “Bütün düşüncelerinizde özgür olun. İlk sanat tarihi dersini aldığımda ‘olmak istediğim yer burası’ dedim. Belli bir kalıba girmemek için de sürekli ilgi alanı edindim. Bu ilgi alanlarımdan da sürekli bir şeyler öğrendim. Hep hayal gücümü kullandım. Bu gücü dışa vurarak eserlerimi oluşturdum.” ifadelerini kullandı.

Genç sanatçı adaylarının sorularını da yanıtlayan Roza, Galeri Beylikdüzü’ndeki etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.