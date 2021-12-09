Fedai̇ Öğretmeni̇n İsmi̇ Kavakli’da Yaşayacak

İlçe halkı için sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, bir tesisin daha inşasına başladı. Vatandaşların donanımlı tesislerde sportif aktivitelerde bulunabilmesi için çalışmalarını yürüten belediye, Kavaklı Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi’nde 3 bin metrekarelik alana sahip bir spor tesisini hayata geçirecek. Mimari tasarımıyla da dikkat çekecek tesis içerisinde; 400 seyirci kapasiteli basketbol ve voleybol sahası, fitness ve pilates salonlarının yanı sıra sosyal alanlar da bulunacak.

Kavaklı’ya sembol niteliğinde tesis

Projenin bilgilerini Beylikdüzü Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda kamuoyu ile paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, tesise genç yaşta hayatını kaybeden beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun’un ismini vereceklerini belirtti. Proje alanını ziyaret ederek yerinde incelemelerde de bulunan Çalık, “Beylikdüzü’nde sembol niteliğinde bir projenin daha temellerini attık. Mimari tasarımının yanında, bu tesisimize sembol niteliğinde dememin bir sebebi daha var. KPSS’de 80 üzeri puan alıp sıralamada ilk bine girmesine rağmen, atanmadığı için inşaatta çalışan ve geçtiğimiz kasım ayında elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybeden 23 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fedai Altun’un ismini bu spor tesisinde yaşatacağız. Beylikdüzü’nde çocuklarımızın hayallerine kavuşabildiği bir düzen için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. En hızlı şekilde tamamlayacağımız tesisin şimdiden tüm Beylikdüzü halkına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.