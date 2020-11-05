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Elif Ve Ayda'nın İsmi Beylikdüzü'nde Bir Parka Verildi

Beylikdüzü Belediyesi, İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından saatler sonra mucizevi bir şekilde kurtarılarak tüm Türkiye’ye umut olan Elif ve Ayda bebeğin ismini aynı zamanda deprem toplanma alanı olarak tasarlanarak yapımını sürdürdüğü bir parka verdi. Marmara Mahallesi’nde yer alan parkı ismi, Elif ve Ayda Umut Parkı oldu.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
05 Kasım 2020 Perşembe 16:06
Elif Ve Ayda'nın İsmi Beylikdüzü'nde Bir Parka Verildi
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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir Bayraklı’da binaların yıkılmasıyla birlikte tüm Türkiye’nin kalbi İzmir’de attı. 65'inci saatte enkaz altından mucizevi bir şekilde yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ardından 91.saatte 3 buçuk yaşındaki Ayda Gezgin’in kurtarılmasıyla bir mucize gerçekleşti. Tüm Türkiye’ye umut olan iki bebeğin ismini yaşatmak adına kolları sıvayan Beylikdüzü Belediyesi, Marmara Mahallesi 107.Sokakta yapılan parka, Elif ve Ayda Umut Parkı ismini verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çalışmaları titizlikle yürütülen park çocuk oyun alanları, fitness alanı, çim tepeleri, oturma ve dinlenme alanı ve kiosk gibi fonksiyonları barındırırken aynı zamanda 5 bin 40 metrekarelik alanıyla deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

Çalık: Elif ve Ayda hepimize umut oldu

Ayda ve Elif’in minik elleriyle hayata tutunarak umudu yeşerttiğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Başta İzmir olmak üzere tüm Ege’yi etkileyen deprem hepimizi derinden üzdü. Kayıplarımızın sayısı artarken günler sonra enkazdan kurtarılan çocuklarımız Elif ve Ayda hepimize umut oldu. Marmara Mahallemizdeki, deprem toplanma ve farkındalık alanı da olan yeni parkımıza onların isimlerini veriyoruz. Elif ve Ayda Umut Parkı’nda çocuklarımızın güven ve sevgiyle büyümesini diliyoruz.

Depreme yönelik önlemlerimizi almak ve devletimizin tüm organlarıyla birlikte depremi en öncelikli konu haline getirmek zorundayız. Tekrardan yitirdiğimiz canlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalarda ki arama kurtarma çalışmaları sonlanırken İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını açıkladı.  

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