E-Belediyecilik'de Yenilikçi Bir Adım Daha Atıldı

Belediyecilik hizmetlerinde sunduğu başarılı e-belediyecilik uygulamaları ile öne çıkan Beylikdüzü Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Belediye, hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak amacıyla sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan e-belediyecilik uygulamalarında artık e-eksper uygulaması da yer alıyor. E-eksper uygulaması ile eksperler, erişmek istedikleri bilgi ve evraklara Beylikdüzü Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden e-devlet uygulamasıyla giriş yaparak ulaşabilme imkânına sahip. Uygulama ile yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, mimari proje, imar durumu, enerji kimlik belgesi, yapı tatil zaptı başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek. Uygulamaya giriş yapan eksperler; dosya inceleme başvurusu, dosya inceleme ücreti borç sorgulaması ve ödemesi, dosya inceleme başvurularının durumları ve dosya inceleme işlemleri yapabilecek.

Demirci, “Uygulama birçok avantaj sunuyor”

Beylikdüzü Belediyesi’nin uygulamayı kullanan sayılı belediyelerden biri olduğunu belirten Beylikdüzü Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Naim Demirci, “E-eksper sistemi talep edilen bilgi ve belgelere erişimi hızlandırması, düzenli ve şeffaf olması, zaman tasarrufu sağlaması, kağıt israfının önüne geçmesi ve istenilen belgelerin dijital kopyalarını bilgisayar ve akıllı cihazlara indirilebilmesi gibi birçok avantaja sahip.” şeklinde konuştu. Özellikle pandemi sürecinde uzaktan erişimle hizmet sunmanın insanlara da nefes olduğunu ifade eden Demirci, “E-Eksper hizmetini başlatmadan önce eksperler kurumuz arşivlerinden sadece iki gün faydalanabiliyordu. Bu hizmetle beraber yedi gün boyunca kurum arşivlerimizden faydalanabilir hale geldiler. İnsan odaklı hizmet ilkesinden hareketle, yenilikçi ve öncü uygulamalarla vatandaşımıza kolay ulaşılabilir hizmet sunmak her zaman önceliğimiz. Bu bakış açısıyla hareket ederek Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın öncülüğünde, Beylikdüzü’nde geliştirdiğimiz teknolojik uygulamalarımızla da tazelenmeye devam edeceğiz.” dedi.

E-eksper uygulamasına Beylikdüzü Belediyesi kurumsal web sayfası olan "www.beylikduzu.istanbul " adresinden erişim sağlandıktan sonra e-belediye ya da ana sayfada yer alan hızlı erişim sekmesine giriş yapılarak kolayca erişim sağlanabiliyor.