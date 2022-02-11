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“Dünyayı Sevgi̇ Ve Gülümsemek Kurtaracak”

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla düzenlenen “Gülümseyin Philippines” adlı uluslararası fotoğraf sergisi BAKSM’deaçıldı. Filipinler Büyükelçisi Maria Elene P. Algabre ve Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon’un katıldığı açılış töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Gülümsemek insanı iyileştirir, kötü duygulardan uzaklaştırır ve özgüvenini yerine getirir. En zor zamanlarda bile gülümseyerek işlerimizi yapmaya gayret eden bir ekibiz biz. Dünyayı sevgi ve gülümsemek kurtaracak.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 08:53
“Dünyayı Sevgi̇ Ve Gülümsemek Kurtaracak”
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Beylikdüzü Belediyesi tarafındanFilipinler İstanbul Başkonsolosluğu’nun katkılarıyla düzenlenen “Gülümseyin Philippines” isimliuluslararası fotoğraf sergisiBeylikdüzü’ndeaçıldı.Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu’nun koleksiyonundan orijinal fotoğrafların yer aldığı sergide, 15 Filipinli fotoğraf sanatçısı tarafından Filipin günlük yaşamının ve kültürünün farklı yönlerinin betimlendiği 16 eser,Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak serginin açılış törenine; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra;Filipinler Büyükelçisi Maria Elene P. Algabre, Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, STK temsilcileri ve ilçe protokolü katılım sağladı.

Leon: Bu sergi İstanbul’da bir belediye ile yaptığımız ilk etkinlik

Serginin açılış töreninde konuşan Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, “15 yetenekli Filipinli sanatçının gözünden Filipinleri sizlere getirdik. Her birinizden, bu orijinal 16 fotoğrafın her birine yakından bakmanızı rica ediyorum. Bazılarında kültürlerimiz arasında özellikle de günlük yaşantımızı nasıl sürdürdüğümüzle ilgili benzerlikler göreceksiniz. Umarım fotoğrafların uyandırdığı duygu ve hatıraların yarattığı hikâyeleri evinize götürür, ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Beylikdüzü halkına, ülkemin 7 bin 641 adasındaki hayata küçük bir bakış atmamıza ve bunu paylaşmamıza fırsat sağladıkları için şükranlarımı ifade etmek istiyorum.Fotoğraf sergisi, Filipinliler ile Beylikdüzülüler arasında gerçekleştirilen ilk etkinlik ve sonda olmayacağına eminim. Busergi, Filipinliler Başkonsolosluğu’nun İstanbul’da bir belediye ile yaptığı ilk etkinlik. Fotoğraf sergisinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.”ifadelerini kullandı. Başkonsolos Leon, konuşmasının ardından Filipinler tarihi ve anadilleri hakkında çeşitli konuları kapsayan kitapları belediye kütüphanesine kazandırılmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a hediye etti.

Çalık:Gülümsemek insanı iyileştirir

Sanatın iyileştirici gücünün her daim Beylikdüzü’ndeolacağını belirten Başkan Çalık ise, “Bugün burada çok kıymetli konuklar ve sanatsever komşularımızla birlikte, iki ülke için de çok özel olan fotoğraf sergisini açıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz.Gülümsemek çok kıymetli. Gülümseyebilmek ve gülümsemenin enerjisini vücudun her hücresinde hissedebilmek gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, vatandaşlar yaşamış olduğu derin ekonomik krizle karşı karşıyayken bir nebze de olsa ruhlarımızın iyileştirilmesi adına biz sanatı kullanmaya devam edeceğiz.Ünlü düşünür Victor Hugo, ‘Gülümseme iki insan arasındaki en kısa mesafedir’ diyor. Gerçekten de buzları eriten, insanları birbirlerine yaklaştıran aslında gülümsemektir.Beylikdüzü’nde yaşayan komşularımızın bu sergiye özel ilgi göstereceğine yürekten inanıyorum. Gülümsemenin maliyeti yoktur,gülümsemek insanı iyileştirir, kötü duygulardan uzaklaştırır ve özgüvenini yerine getirir.Ben mümkün olduğu kadar gülümsemeye gayret ediyorum. En zor zamanlarda bile gülümseyerek işlerimizi yapmaya gayret eden bir ekibiz biz.Dünyayı sevgi kurtaracak, gülümsemek kurtaracak.” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 11.02.2022 10:55
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