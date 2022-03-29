Dünya Tiyatrolar Günü’nde Alkışlar Susmadı





Düzenlediği etkinliklerin yanı sıra sanata verdiği değerle de Beylikdüzü’nü Batı İstanbul’un kültür ve sanat merkezi haline getiren Beylikdüzü Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde dopdolu bir program düzenledi. Etkinlikler kapsamında, oyuncu kadrosu belediyenin Tiyatro Akademisi ve KÜLTÜR-SEM tiyatro kursu öğrencilerinden oluşan 3 farklı oyun ücretsiz olarak sahnelendi. İlk olarak 26 Mart Cumartesi günü Beylicium Erol Günaydın Sahnesi’nde Bir Shakespeare Komedyası isimli tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. 27 Mart Pazar günü ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi’nde yönetmenliğini Erhan Korkmaz’ın üstlendiği doğaçlama tiyatro oyunu Bayağı Komik ile Açık Aile oyunları izleyenlerden tam not aldı.

Çalık: Perdeler hiç kapanmasın

Oyunlara gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya gayret ettik. Bugün burada emek veren herkese ve siz değerli komşularıma, bizleri yalnız bırakmadığınız ve bu salonları doldurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediyesi olarak, sanatın tüm renklerini ilçemizde hakim kılmak ve sanatı desteklemek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Dilerim, salonlar hep böyle dolu olsun ve perdeler hiç kapanmasın.” diyerek Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutladı.