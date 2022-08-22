Dünya Şampiyonunun İsmi Beylikdüzü'nün Yeni Tesisine Verilecek

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 30 Ağustos’ta açılışı gerçekleşecek spor tesisine ismi verilecek milli paralimpik yüzücü Koral Berkin Kutlu ve ailesiyleİBB Cebeci Spor Kompleksi’nde bir araya geldi. Doğuştan sağ kolu ve sol bacağı olmayan Berkin’in hikayesininBeylikdüzü’ne ilham olacağınıdile getirenBaşkan Çalık, “Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzumuz onun umut veren başarılarını hafızamızda tutacak. Bu tesiste, Berkin gibi başarılı nice genç yetiştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.“Her zaman başkalarına örnek olmayı hayal ettim” diyen İBB Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu ise spor tesisine isminin verilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de eşlik ettiği ziyarette Çalık ayrıca, 21 farklı branşta sporcu yetiştirilen kompleksi gezerek antrenmanları izledi.

Tesis 30 Ağustos’ta açılacak

Yaşam Vadisi 3.etapta, 2 bin 800 m2’lik bir alanda hayata geçirilen Koral Berkin Kutlu Spor Tesisi ve Yüzme Havuzu’nda; açık ve kapalı olmak üzere 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, tenis kortu, pilates, aerobik ve zumba salonu yer alıyor. Aynı zamanda hamam ve sauna gibi fonksiyonları da barındıran tesis, sosyal donatı alanlarıyla çok amaçlı bir kompleks olma özelliği de taşıyor. Tesis, 30 Ağustos’ta vatandaşın hizmetine açılacak.