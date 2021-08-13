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Dünya Gençlik Günün'de Sahne Gençlerindi

Başladığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılanan 7.Beylikdüzü Klasik Günleri, üçüncü gününde de müzikseverleri bir araya getirdi. Dünya Gençlik Günü’nde gerçekleşen etkinlikte, Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini aldı. Şef Hakan Tepeli yönetiminde gerçekleşen “Bir Yaprakta Bir Orman” konseri ile Yaşam Vadisi müzik notalarıyla yankılandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 14:36
Dünya Gençlik Günün'de Sahne Gençlerindi
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından “Orman Hayattır” temasıyla düzenlenen Beylikdüzü Klasik Günleri, üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü. Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde düzenlenen festivalde bu kez, Beylikdüzü’nün genç yeteneklerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası sahnede yerini aldı. Şef Hakan Tepeli yönetimindeki, yaşları 14 ile 26 arasında değişen ve 90 kişiden oluşan orkestra, Yaşam Vadisi’ni dolduran yüzlerce kişiye muhteşem bir müzik şöleni sundu. “Bir Yaprakta Bir Orman” isimli konserde, Türk bestecilerine ait eser ve düzenlemeler BGSO yorumuyla yeniden hayat buldu. Geceye Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra; İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kadın cinayetlerine dikkat çektiler

Etkinliğin bu yıl ki içeriği aynı zamanda, Beylikdüzü’nün özellikle de kız çocuklarının sanat aracılığıyla güçlenmesine destek olan örnek ilçelerden biri olmasından ilham alarak “Sanatla Güçlenen Kadınlar” yaklaşımıyla oluşturuldu. Bu anlayışın en güzel örneklerinden biri olan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın yüzde 70’ini oluşturan kız çocukları, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için hazırladıkları video ile seyirciden büyük alkış aldı. Videonun ardından orkestranın, küçük yaşta evlendirilen bir kız çocuğunun hikâyesini anlatan “Ünzile” isimli şarkıyı seslendirmesiyle de duygu dolu anlar yaşandı. Konserde son olarak “Memleketim” isimli şarkıyı seslendiren orkestraya, vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti.

“Bu geceyi sizlerle paylaşmak gerçekten muhteşem”

Konserin finalinde konuşma yapan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Bugün Dünya Gençlik Günü ve 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası ile birlikteyiz. Bu geceyi sizlerle paylaşmak gerçekten muhteşem. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın fikir babası olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ise “Çocuklarımı gördüm, çok mutluyum. Anlatılabilir bir şey değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Renkli görüntülere sahne olan konser, Başkan Çalık’ın plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.

Klasik, 14 Ağustos’ta gala konseriyle sona erecek

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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