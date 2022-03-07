Deprem Gerçeği Tüm Yönleriyle Konuşuldu

Beylikdüzü’nde deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması adına çalışmalar yürüten Beylikdüzü Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında “İstanbul ve Deprem” konulu panel düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Afet ve Acil Durum Koordinatörü Mehmet Esmer’in moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İBB AKOM Danışmanı Prof. Dr. Şerif Barış, AKAY Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri jeofizik yüksek mühendisi Mehrnaz Baylan Mortazavi ile Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi yüksek mimar Ayşen Gümrükçü Çetiner konuşmacı olarak katıldı. Depremin tüm yönleriyle masaya yatırıldığı panelde; İstanbul depremi, alınması gereken tedbirler, mevcut konutların durumu, deprem anı ve sonrasından izlenecek adımlar noktasında oldukça önemli bilgiler aktarıldı.

Türkiye Dördüncü Sırada

Son 122 yılda Türkiye’de can kaybına yol açan 80 depremin olduğunu belirten Prof. Dr. Şerif Barış, “Türkiye dünyanın en tehlikeli dördüncü ülkesi, bunu hiç unutmamız lazım. Marmara 2 bin yılda yaklaşık 320 depremle sarsılmış. Doğada bir kural vardır, nerede bir afet olduysa o tekrar eder. Dolayısıyla, siz görmeseniz de maalesef sizin çocuklarınız veya torunlarınız büyük bir afetle yüz yüze kalacak. Afete hazırlık evden ve sizden başlar. Toplumun afet bilincini yükselterek, afetlere dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Burada da Beylikdüzü Belediyesi’ne, afet zararını azaltacak belediye personellerine, STK’lara, gönüllü olarak bu işi yapan herkese kendim, ülkem ve gelecek adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Paylaşıldı

Deprem öncesinde alınacak tedbirlerin önemini vurgulayan Mehrnaz Baylan Mortazavi ise “Binanızdan eminseniz yapacak tek şey var, o da ne yapacağınızı bilerek can ve mal kaybınızı en aza indirmek. Bu da bir hazırlık sürecinden geçer. Birinci önceliğiniz bu gerçeği kabul etmek ve bu bilince sahip olmak. Riskinizi bilmek ve gelecek olan tehlikeyi idrak etmek oldukça önemli. Düşerek kırılabilecek her şeyi sabitlemelisiniz. Kesinlikle çıkışları açık tutmalısınız” dedi. Mortazavi ayrıca, ev alırken veya kiralarken dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı. Deprem nedeniyle oluşan yapısal hasarlar ve yapıların sağlamlaştırılmasında mimarların önemine değinen Ayşen Gümrükçü Çetiner ise “Ben mesleğinin bilincinde olan ve saygı duyan bir insan olarak, insanların bilinçlenmesini istiyorum. Talep eden sizsiniz, talep ettiğiniz sürece aldığınız hizmet kaliteli olur. Mimarların görevi yönetmelik bilmektir. Mimar bir orkestra şefidir.” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Olası Afetlere Hazır

Beylikdüzü Belediyesi’nin afet ve acil durumlara yönelik son bir yılda yaptığı çalışmaları aktaran Mehmet Esmer ise “Beylikdüzü Kaymakamlığı ile Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ni açtık. İçerisinde bulunduğumuz salonu, bir eğitim merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Teorik eğitimleri burada verirken aynı zamanda bir simülasyon merkezi çalışmamız var. Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi, Beylikdüzü Mutfak, Afet Sonrası Kapalı Barınma Alanı ve Lojistik Destek Merkezi’ni hayata geçirdik. Beylikdüzü afet toplanma alanlarını tespit ettik ve haritalara işledik. Özellikle muhtarlarımıza kendi mahallerinde bulunan toplanma alanlarıyla ilgili bilgiler verdik. Toplanma alanlarında görev yapacak personelleri görevlendirdik. Afet konteynerlerimizin bakımlarına ve içerisindeki malzemeleri revize etme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu konteynerlerimiz herhangi bir afet anında vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Her mahalleye örnek bir afet toplanma alanı yapma hedefimiz var. 2022 yılında afet konusunda eğitim ve tatbikatlara da ara vermeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı Bir Deprem Tatbikatı Yapıldı

Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü gereğince tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak, deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Proje doğrultusunda Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde de oldukça kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikata; Beylikdüzü Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Beylikdüzü Kaymakamlığı Arama ve Kurtarma Ekibi, Beylikdüzü Belediyesi Nefes Arama ve Kurtarma Ekibi, İstanbul İtfaiyesi, 112 Acil, AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği, ANDA Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye Amatör Telsizciler Cemiyeti, İHH Arama Kurtarma Ekibi katıldı.